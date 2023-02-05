

وجّه النائب صالح عاشور سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد عن عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص في عدد من الجهات، ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص ونسبتهم مقارنة مع غير الكويتيين في الجهات التالية:



1- المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.



2- الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات.



3- المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



4- الجامعات والمدارس الخاصة العربية والأجنبية.



5- المجمعات والأسواق التجارية والأسواق المركزية.