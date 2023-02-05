

وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن إحالة بعض القياديين إلى التقاعد، ونص السؤال على الآتي: نمى إلى علمي أن مجلس الوزراء أحال القياديين إلى التقاعد بنظام المرتب (80%) بعد التعاقد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كشف بأسماء القياديين الذين أحيلوا إلى التقاعد، مع بيان تاريخ التقاعد، وعدد الجهات التي تقاعدوا منها.



2 ـ هل أحيل أي من القياديين وفقا لنظام التقاعد (80%) المشار إليه بأثر رجعي؟



3 ـ كم تبلغ مدة العمل لكل قيادي أحيل بنظام التقاعد (80%)؟