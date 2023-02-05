

يستقبل برشلونة زائره الأندلسي إشبيلية بثقة عالية بالنفس اليوم ضمن منافسات المرحلة 20 من الدوري الإسباني في كرة القدم، الأولى من دور الإياب، إذ يتربع على الصدارة بخمسين نقطة، بفارق خمس نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب الذي يحل على ريال مايوركا العاشر.



فريقان فقط بلغا حاجز المئة نقطة في تاريخ الدوري الإسباني، ريال مدريد في موسم 2011-2012 وبرشلونة في العام الذي تلاه.



وهذه المرة الخامسة يصل برشلونة إلى هذا الكم من النقاط في هذه المرحلة من الموسم، وفي المرات الأربع السابقة أنهى موسمه متوجا بلقب الليغا. ولعل أبرز مزايا تشكيلة المدرب تشافي هرنانديز، صلابة خط دفاعه الذي استقبل سبعة أهداف فقط، مقابل 16 لريال مدريد. صلابة تعززت مع قدوم الفرنسي جول كونديه والدنماركي أندرياس كريستنسن.



وفيما عاد الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن إلى مستوياته السابقة، ينفرد برشلونة بأقوى دفاع في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.



خلافا لذلك، يقدم إشبيلية أحد اسوأ مواسمه منذ فترة، رغم الصحوة التي يعيشها أخيرا مع المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي. فاز الفريق الأندلسي ثلاث مرات في آخر أربع مباريات، لكنه لايزال قابعا في المركز الثالث عشر، نظرا لفوزه مرتين فقط في أول 15 مباراة. وسيكون ريال مدريد قادرا على تقليص الفارق إلى نقطتين قبل ساعات من مباراة برشلونة، عندما يحل على ريال مايوركا بعد ان هزمه بسهولة ذهابا 4-1. استعد جيدا لهذه المباراة بفوز صريح على ضيفه فالنسيا 2-0 الخميس، بهدفين استعراضيين من ماركو أسنسيو والبرازيلي فينيسيوس جونيور.



لكن الفريق الملكي خسر مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة، صاحب الكرة الذهبية في الموسم الماضي، بعد تعرضه لإصابة بفخذه، على غرار زميله المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو. وفي ظل المعركة المستمرة والاعتيادية بين برشلونة وريال مدريد، يأمل ريال سوسييداد الثالث، مفاجأة دور الذهاب والذي يستقبل بلد الوليد، في البقاء على مقربة من المتصدرين.