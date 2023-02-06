

دشنت وزارة الصحة المرحلة التشغيلية الثالثة لمستشفى الفروانية الجديد وتشمل أجنحة النساء والولادة والأطفال الخدج وعيادة الأم والجنين وحوادث النساء والولادة.



وقالت الوزار، في بيان صحافي، ان الفترة المقبلة ستشهد تدشين باقي الاقسام والاجنحة لتكتمل بذلك المنظومة الصحية في المستشفى.



وكانت الوزارة قد دشنت في اغسطس من العام الماضي المرحلة التشغيلية الاولى اعقبها تدشين المرحلة الثانية في سبتمبر للمستشفى الذي يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية ضمن التوسع في تقديم الخدمات الصحية في البلاد وتحسين مستوى جودتها تنفيذا لمرتكزات خطة التنمية ورؤية «كويت جديدة 2035».



ويعتبر هذا المستشفى من بين أكبر نماذج الخدمة الصحية المتكاملة في البلاد والتي تتسق مع أحدث المواصفات العالمية المراعية لحقوق وسلامة المرضى وخصوصياتهم ومزود بأحدث الأجهزة وأكثرها تطورا.



وأقيم المستشفى على مساحة 423 ألف متر مربع ويتكون من 5 مبان رئيسية وهي المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية ومبنى الأسنان ومبنى الخدمات ومبنى مواقف السيارات الذي يتكون من 7 أدوار بطاقة استيعابية لـ 1400 سيارة اضافة الى جسر معلق يربط مواقف السيارات بالمستشفى.