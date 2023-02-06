تقدم النائب خالد الطمار باقتراح برغبة بإنشاء دوارين كبديل عن إشارتي المرور بين طريق 30 وشوارع سلوى للحد من الزحام في مداخل المنطقة، وقال في مقدمة اقتراحه إن سكان منطقة سلوى يعانون من الزحام الكبير في العديد من مداخلها ومخارجها، الأمر الذي يتسبب في تأخر الموظفين عن أعمالهم والطلاب عن مدارسهم فضلا عن ضياع الكثير من الوقت في الانتظار، وعليه تحتاج منطقة سلوى إلى العديد من التطويرات في المداخل والمخارج الخاصة بها، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: تنفيذ وإنشاء دوار بديل عن إشارة المرور الواقعة مع تقاطع طريق (30) وشارع سالم غانم الحريص، وتنفيذ وإنشاء دوار بديل عن إشارة المرور الواقعة مع تقاطع طريق (30) وشارع التعاون والدائري السادس.