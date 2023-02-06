وجه النائب د.خليل أبل سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عن الطريقة المتبعة لحساب التضخم العام، ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما المعايير العلمية والأسس الفنية المعتمدة لدى وزارة المالية في حساب التضخم؟



2- ما الطريقة المتبعة لحساب التضخم العام؟



3- ما المكونات الرئيسة للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك؟ مع تزويدي بوزن كل مكون من إجمالي المكونات الرئيسة.



4- ما السنة المعتمدة بوزارة المالية كسنة أساس لحساب الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك؟



5- ما السنة المعتمدة بوزارة المالية لمسح الدخل والإنفاق الأسري للمواطنين والمقيمين؟ وفي حال وجود مسح جديد لماذا لم ينشر ويعتمد لحساب معدلات التضخم الحديثة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية منه (إن وجد).



6- هل يحتسب التضخم للسلع التي يستهلكها المواطنون والمقيمون؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالدراسة والتقارير الخاصة بهذا الشأن، كما يرجى بيان سبب عدم وجود مؤشر إضافي لحساب التضخم يخص استهلاك المواطنين الكويتيين فقط.



7- هل هناك إجراءات تتبعها الوزارة للحد من التضخم؟ وما أطر التنسيق مع الوزارات الأخرى للحد من التضخم؟



8- معدلات التضخم للسنوات العشر السابقة للسلع التموينية والسلع الإنشائية المدعومة مثل الحديد وغيره.