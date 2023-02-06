وجه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا بشأن ارتفاع تكاليف الإنتاج النفطية، وقال في مقدمته: تماشيا مع خطة الدولة الرامية إلى إصلاح الاختلال في المصروفات والعمل على إيقاف الهدر في المال العام، أطالب بتزويدي وإفادتي بالآتي:



1- ما مبررات ارتفاع تكاليف الإنتاج النفطية بنسبة (22%) حسب الميزانية التقديرية المعلنة لوزارة المالية؟



2- هل هذا الارتفاع مؤقت وناتج عن ظروف مؤقتة أم عامة؟ يرجى تزويدي بالتفاصيل الفنية الخاصة بذلك.



3- هل هناك خطة موضوعة لتقليل هذا الارتفاع؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها في حال الإجابة بالإيجاب.