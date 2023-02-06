تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح برغبة بإلغاء الشروط التعجيزية وتسهيل اختبارات القبول في القطاع النفطي، ووضع برامج تدريبية تؤهل الشباب الكويتي لشغل الوظائف التخصصية في القطاع.



وجاء في الاقتراح: إن خريجي التخصصات النفطية يعانون من اختبارات وشروط تعجيزية عند التقدم للتوظيف في القطاع النفطي كشرط التأمينات الذي ينص على ألا يكون الخريج مسجلا في التأمينات وشرط ألا يكون قد مضى على سنة التخرج 3 سنوات، وشرط العمر ونسب القبول وصعوبة الاختبارات وغيرها من الشروط التي تهدف إلى الإقصاء وتقليل عدد المجتازين، وذلك يفقد القطاع النفطي قدرته على تكويت الوظائف بسبب هذه الاختبارات والشروط.



إن جميع الدول تحافظ على صناعاتها القومية عبر خطط واضحة تتضمن اختيار العناصر الوطنية وتدريب الشباب لتولي المسؤولية والاستفادة من طاقاتهم وهو ما يجب أن يكون في أولويات مؤسسة البترول الكويتية، فالشباب على مستوى العالم هم القوة الدافعة في المجتمع، وهم الأساس لبناء أي عمل أو مشروع بما يتميزون به من عطاء متدفق وتطوير مستمر.



خريجو التخصصات النفطية لم يدخروا جهدا في سبيل التحصيل العلمي والتخرج وفق التخصصات المطلوبة من مؤسسة البترول الكويتية، كما أن التجارب أثبتت كفاءة وقدرة الشباب الكويتي على العمل في هذا القطاع فيجب أن يتم تخفيف الشروط والاختبارات والدفع نحو قبول جميع المتقدمين او أكبر عدد ممكن لدعم هذا القطاع بالعمالة الوطنية لدعم سياسة الدولة بتكويت الوظائف النفطية.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن «إلغاء الشروط التعجيزية وتسهيل اختبارات القبول في القطاع النفطي وتغيير الآليات السابقة بما يسهل عملية توظيف الشباب الكويتي وسد مختلف الشواغر ووضع برامج تعليمية وتدريبية تؤهل الشباب الكويتي لشغل الوظائف التخصصية للوصول إلى تكويت هذا القطاع بنسبة 100%».