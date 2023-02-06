

هادي العنزي



توج فريق نادي الفتاة بطلا لدوري URC لكرة قدم الصالات للسيدات للمرة الثانية تواليا، بعد تغلبه على سيدات التضامن 4-3 في المباراة النهائية، فيما أحرز سيدات الكويت المركز الثالث بعد تغلبهن على نادي فتيات العيون 4-3.



وحضر المباراة النهائية لدوري كرة قدم الصالات في موسمه الخامس نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الشيخ مبارك فيصل النواف، ونائب رئيس اتحاد الكرة أحمد عقلة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فاطمة حيات، ورئيس مجلس إدارة نادي التضامن مبارك النزال، ورئيس مجلس إدارة نادي الفتاة فضيلة الشويلان، وعضو مجلس إدارة نادي الكويت بلسم الأيوب، ومدير الإعلام في شركة العقارات المتحدة (URC) سالم الخلاقي، حيث قاموا بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى.



وحصلت لاعبة نادي الفتاة مريم نور على جائزة أفضل لاعبة محلية، فيما ذهبت جائزة أفضل حارسة مرمى إلى لورا إبراهيم (التضامن)، وحصدت ناتاليا كارولينا (الفتاة) لقب أفضل لاعبه محترفة، فيما نالت عيناء تيسير (الكويت) جائزة أفضل لاعبه أجنبية، وحصلت دانه العنزي (فتيات العيون) على جائزة أفضل لاعبة صاعدة، وذهب لقب هدافه الدوري لايسابيل دي سوزا (التضامن)، وأفضل إداري إلى نور المنصور، فيما نال مدرب الفتاة محمد الكندري على لقب أفضل مدرب وذهبت جائزة اللعب النظيف إلى فريق سيدات فتيات العيون.



من جانبه، أكد بشار عبدالله حرص الهيئة على دعم جميع الرياضيين في مختلف الألعاب، ومن بينها الرياضة النسائية، مضيفا: «شهدت الرياضة النسائية تقدما ملحوظا في العديد من الألعاب في السنوات الـ 4 الأخيرة، سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية بفضل دعم اللجنة الأولمبية وكذلك اتحاد الكرة فيما يتعلق بالكرة النسائية، والجهود المميزة لفاطمة حيات».



من جهتها، أبدت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فاطمة حيات سعادتها بالمستوى الفني لدوري هذا العام، مضيفة إن مسابقة الكأس ستنطلق الأسبوع المقبل، وقالت: «نتطلع إلى دعم أكبر من قبل الهيئة للمسابقات النسائية في الأندية الشاملة التي لديها ألعاب نسائية كالتضامن، الكويت، القرين والساحل، ونأمل مشاركة عدد أكبر من الأندية في الموسم المقبل، وهذا يتطلب دعم للأندية والاتحادات على حد سواء، والرياضة النسائية بخير لكننا نحتاج إلى وقفة جادة ودعم أكبر من الهيئة».



من جهته، أكد مدرب سيدات نادي الفتاة محمد الكندري أن المباراة النهائية جاءت صعبة على الفريقين، ومتكافئة فنيا، كما أشاد بالمستوى الفني العام لبطولة الدوري والدور الذي لبعته المحترفات في رفع المستوى الفني للمسابقة.