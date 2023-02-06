قتل 23 شخصا على الأقل في أكثر من 250 حريقا بغابات وسط تشيلي، حيث تستعر موجة حر شديدة حسبما أفادت السلطات مساء السبت في حصيلة جديدة.



وقال نائب وزير الداخلية مانويل مونسالف، إن هناك 23 قتيلا، فيما أصيب 979 شخصا في الحرائق.



وذكر الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث السبت، أنه بين 251 حريقا نشطا خرج 80 عن السيطرة.



وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود 16 قتيلا بينهم طيار بوليفي وميكانيكي تشيلي بعد تحطم مروحية كانت تسعى إلى إخماد الحرائق، حسب المصدر ذاته.



وذكر مكتب المدعي العام في تشيلي، أنه تم اعتقال شخصين على صلة بالحرائق في منطقتي بيوبيو ولا أروكانيا.



هذا، وتمت تعبئة أكثر من 2300 رجل إطفاء لمكافحة الحرائق تساندهم 75 طائرة.