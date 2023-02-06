شريف حمدي



استهلت بورصة الكويت تعاملات العام الجديد بتقلبات لافتة على مستوى مؤشراتها ومتغيراتها، حيث صاحب تعاملات العام حركة تصحيحية أدت إلى عمليات بيع لافتة خاصة على الأسهم القيادية ذات القيم السعرية المرتفعة مع الاعتماد على الأسهم المتوسطة والصغيرة، وبعد انتهاء حركة التصحيح عاد الزخم الشرائي للأسهم القيادية فاستعاد السوق توازنه. ومنذ بداية العام الجديد ارتفعت اسعار 54 سهما، مقابل انخفاض اسعار 74 سهما، في هذا الإطار رصدت «الأنباء» أعلى 10 اسهم حققت نموا في العوائد السوقية منذ بداية عام 2023، وتبين أن نسب الارتفاع لهذه الأسهم تراوح ما بين 8.5% و342%، وأغلب هذه الأسهم كما يظهر من الجدول المرفق أسعارها تقل عن 100 فلس، كما تبين من خلال الرصد ما يلي:



٭ حقق سهم «بيت الطاقة» أعلى عائد سوقي ببورصة الكويت منذ العام بنسبة 342%، وأنهى السهم تداولات آخر جلسة عند 95 فلسا، علما أن هذه القفزة في سعر السهم السوقي من بداية العام ليس لها ما يبررها ويبدو انها تأتي في إطار مضاربي.



٭ تلاه في الترتيب الثاني سهم «عربي ق» بـ 18.6% ارتفاعا في قيمته السوقية ببلوغه 382 فلسا.



٭ ثالثا، جاء سهم «اس تي سي» بـ 16.2%، بعد ارتفاعه الى 680 فلسا بآخر جلسة تداول.



٭ سهم «التعمير» حقق 10.5% عوائد سوقية من بداية السنة ببلوغه 23 فلسا.



٭ ارتفع سهم «وربة كابيتال» بنسبة 10% بارتفاعه الى 89 فلسا.



٭ في المرتبة السادسة حل سهم شركة «أعيان للإجارة» بعائد سوقي بلغ خلال تعاملات العام الجديد 9.8% ببلوغ السهم سعر 146 فلسا.



٭ تلاه سهم «الساحل» بـ 9.5% من بداية العام بارتفاع سعر السهم إلى 92 فلسا.



٭ بالمرتبة الثامنة حل سهم «الخصوصية» بعائد 9.2% ببلوغ السهم سعر 119 فلسا.



٭ تلاه سهم «عربية عقارية» بـ 8.9% بارتفاع سعر السوق خلال التداولات السابقة إلى 28 فلسا.



٭ بالمرتبة العاشرة، جاء سهم «كفيك» بعائد سوقي 8.5% بارتفاع السهم إلى 70 فلسا.



وبدا جليا من خلال الرصد ان تركيز كثير من المتعاملين منذ بداية العام الجديد كان على الاسهم الأقل سعرا، حيث ان 7 أسهم من القائمة التي تضم 10 أسهم اسعارها دون الـ 100 فلس وهي في الغالب اسهم ذات طابع مضاربي، خاصة ان بداية العام شهدت توجهات بيعية لكثير من الأسهم القيادية قبل العودة الى اقتنائها مجددا استعدادا لموسم التوزيعات بعد بدء الكشف عن النتائج الختامية لعام 2022 محملا بنمو لافت في الأرباح مع توصيات بالتوزيعات النقدية.