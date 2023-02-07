تبحث لجنــــــة محافظة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة فهد العبدالجادر طلب المجلـــس الوطنـــي للثقافة والفنـــون والآداب نقل تبعية مبنى مدرسة عائشـة الابتدائية (بنــات) سابقا لمنطقة القبلة قطعة 14 الى المجلس الوطني.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة العديلية قطعة رقم 3 موقع رقم 7.



طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استقطاع جزء من موقع وزارة الصحة ضمــــن الشويخ الصحيـــة، وذلك لإقامــــة مسجــــد.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بأبعاد 12.5م×16.5م بمنطقة الروضة قطعة رقم 1.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة العديلية قطعة رقم1 موقع مقترح رقم 2.



طلــب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تغيير موقع محول غير قائم بمنطقة قرطبة قطعة 1.



فهد العبدالجادر