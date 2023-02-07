أنور المضف: البنك واصل تعزيز مكانته بالسوق الكويتي وحافظ على صلابة مركزه المالي

مستمرون في تأكيد التزامنا الراسخ بتعزيز القيمة لمساهمينا وتحقيق نمو مقبول بربحية البنك

جهاد الحميضي: «المتحد» حقق نتائج مالية قوية.. ونمو الأرباح مدفوعاً بالأداء التشغيلي

حافظنا على مكانة البنك الفريدة في الكويت عبر تقديم حلول مالية بمعدلات أرباح تنافسية



أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث سجل البنك أرباحا صافية بلغت 36.4 مليون دينار، مقابل 31.2 مليون دينار عن العام 2021، محققا بذلك ارتفاعا بنسبة 16.7%، في حين بلغت ربحية السهم 13 فلسا للسهم الواحد عن عام 2022، مقارنة بـ 10.9 فلوس للسهم في 2021، بنمو 19.3%.



وقال البنك في بيان صحافي، إن رصيد إجمالي الموجودات ارتفع إلى 4.71 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر 2022، ونمت محفظة التمويل بنسبة 2.1% لتصل إلى 3.41 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر 2022، وذلك مقارنة بـ 3.34 مليارات دينار في 2021.



وأضاف أن ودائع العملاء ارتفعت إلى 3.24 مليارات دينار بنسبة ارتفاع 4.2% عن 2021 حيث بلغت آنذاك 3.11 مليارات دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 0.49 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2022 مقابل 0.47 مليار دينار في نهاية 2021 بنمو 4.3%، وقد اقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% لمساهمي البنك بقيمة 8 فلوس للسهم، وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين في الجمعية العامة السنوية للبنك.



مؤشرات أداء قوية



وفي تعليقه على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد د.أنور المضف: «على الرغم مما نعيشه اليوم في زمن يصارع فيه العالم حالة مستمرة من عدم اليقين، تزامنا مع صدمات عديدة كالتضخم، والحرب الروسية -الأوكرانية، واضطرابات سلسلة التوريد، والتداعيات الناجمة عن وباء كورونا، والعديد من الأزمات الأخرى المؤثرة التي تفاقم بعضها البعض وما تبعها من ارتفاع في أسعار الفائدة، فقد واصل البنك تعزيز مكانته في السوق الكويتي واستطاع الحفاظ على صلابة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق معدلات نمو مقبولة».



وتابع المضف، بالقول: حافظ البنك الأهلي المتحد على صلابة نسبة كفاية رأس المال قبل توزيعات الأرباح بلغت 18.4% في 31 ديسمبر 2022 متجاوزة المستوى المطلوب من قبل الجهات الرقابية. كما حافظ البنك على نهج متحفظ لإدارة المخاطر، مما ساهم في تحسين جودة الأصول وخفض نسبة التمويل غير المنتظم إلى 1.76% مع نسبة تغطية بلغت 252% مع الضمانات كما في نهاية العام 2022.



وأوضح «كما يعلم الجميع، فإننا في البنك الاهلي المتحد، مستمرون بتأكيد التزامنا الراسخ بتعزيز القيمة لمساهمينا، ويظهر هذا الالتزام بشكل جلي في نهجنا الرامي إلى تعزيز كفاءة وصلابة مركزنا المالي. فضلا عن جودة إدارة المحفظة الائتمانية للبنك وقد ساهم هذا الأمر، بالإضافة إلى الإدارة القوية للسيولة، في تحقيق نمو مقبول في ربحية البنك، مما أثر بشكل إيجابي على جميع المؤشرات المالية».



التطور الرقمي



وأشار المضف إلى استمرار البنك الأهلي المتحد في المضي قدما بخطى متسارعة لتحقيق التطور الرقمي الذي يواكب تطلعات عملائه، موضحا أن البنك قد سجل نموا سنويا كبيرا عبر مقاييس رئيسية، وذلك على خلفية تقديم تجارب وخدمات متطورة لعملاء البنك، بالإضافة إلى حملات ترويجية وحملات تسويق رقمية متواصلة للتفاعل مع قاعدتهم المتنامية.



وأكد على الالتزام القوي بتعزيز تنفيذ إطار عمل الاستدامة والحوكمة البيئية والمجتمعية، من خلال ممارسات تزيد من المردود الإيجابي على البيئة والمجتمع الكويتي، كما تنعكس بالإيجاب أيضا على تحقيق هدفنا في التنمية المستدامة.



رسالة شكر وتقدير



واختتم المضف حديثه، قائلا: «أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذه النتائج وخصوصا مساهمينا الأعزاء لثقتهم المستمرة وموظفينا الذين أظهروا التزاما وتفانيا كبيرا، كما أود أن أتقدم بالشكر إلى بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر، كما أتوجه بالشكر لعملائنا على ولائهم للبنك، مؤكدا على التزام الأهلي المتحد بتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه».



مكانة فريدة



من جانبها، قالت عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد جهاد سعود الحميضي: «لقد حقق البنك الأهلي نتائج مالية قوية، حيث يسعدنا أن نعلن عن نمو في الأرباح مدفوعا بأداء تشغيلي قوي، واستطاع البنك الأهلي المتحد أن يحافظ على مكانته الفريدة في الكويت من خلال تقديم حلول مالية تمويلية بمعدلات أرباح تنافسية».



وأوضحت الحميضي أن أداء البنك خلال العام جاء متوازنا محققا معدلات نمو جيدة في كل قطاعات الأعمال ليسجل بذلك عائدا أكثر تميزا على السهم حيث ارتفع العائد إيجابيا بواقع 19% بعد أن جاء معدل النمو سلبيا في عام 2021 -7% هذا بخلاف أن النمو المتوازن في محفظة التمويل بين قطاعات الأعمال من الشركات، التجزئة والدائرة المصرفية الخاصة وإدارة الثروات يعكس حرص البنك على تحقيق التنوع القياسي في مصادر الدخل وقاعدة المخاطر رغم تدعيم قاعدة المخصصات بنمو قد بلغ 2،8% أعلى مقارنة بمخصصات عام 2021.



وأضافت أن مرونة نموذج أعمال البنك وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف وما يحظي به من مكانة فريدة بين عملائه ومساهميه بفضل تاريخه العريق وقدرته الفائقة على الاستمرار وتخطي الصعاب كان لها الفضل الأكبر فيما يحققه البنك من نمو مستدام.



تجربة مصرفية رائدة



وأكدت الحميضي أن البنك الأهلي المتحد يواصل خطواته المتسارعة لتقديم تجربة مصرفية رقمية تواكب التسارع الرقمي في كل الخدمات المصرفية والتمويلية، وذلك بهدف مواكبة تطلعات عملائنا الكرام وتقديم تجربة مصرفية مميزة تتضمن خدمات ومنتجات مالية سهلة وآمنة، مع التركيز على تسريع وتيرة ابتكار حلول مصرفية رقمية لمواكبة المستقبل.



وفي هذا الإطار، أوضحت أن البنك الأهلي المتحد قد أطلق خلال العام 2022 عددا من الخدمات المصرفية الرقمية والتي تعد بمنزلة إضافة أبعاد مصرفية جديدة، لتحقيق المتطلبات الحالية والمستقبلية للعملاء وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه.



وتابعت: شهد العام 2022 إطلاق المزيد من الخدمات المصرفية عبر تطبيق البنك الأهلي المتحد للهواتف الذكية، كذلك قام البنك بإطلاق التطبيق المحدث لنظام المتحد B2B لإدارة النقد للشركات عبر الهواتف الذكية، كما قام البنك بتقديم خدمة «Apple Pay»، وسيلة الدفع ذات المستوي العالي من الأمان والخصوصية.



وأضافت أن البنك الأهلي المتحد مستمر في تطوير وتحسين عمله من خلال بيئة تكنولوجيا فائقة الجودة لمقابلة تطلعات العملاء مع التركيز على مواكبة التطور السريع والمتنامي في مجال الثورة الرقمية وتوافر الأمان وموثوقية المنصات التكنولوجية المقدمة للعملاء والموظفين.



وجهة العمل المفضلة



وقالت الحميضي إن البنك الأهلي المتحد قد واصل في عام 2022 جهوده للحفاظ على مكانته كوجهة العمل المفضلة في القطاع المصرفي الكويتي، وذلك انطلاقا من منهج عمله واستراتيجيته التي تعني بانتقاء وجذب أفضل العناصر من الكوادر المصرفية ثم متابعة العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال برنامج متكامل للتدريب والتطوير بهدف الارتقاء بمسيرتهم المهنية ليتمكنوا من القيام بدورهم في نهضة القطاع المصرفي الكويتي.



دور مجتمعي بارز



أكد د.أنور المضف أن البنك الأهلي المتحد باعتباره أول بنك قام بإطلاق عملياته في الكويت منذ أكثر من 80 عاما، استطاع أن يقوم بدور بارز في العمل المجتمعي، وأثبت على مدار هذه السنوات قدرته على تقديم نموذج يحتذى في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ليقدم تجربة رائدة ومتميزة في هذا المجال كما هي إنجازاته الدائمة على مختلف الأصعدة.



وأضاف: إن البنك الأهلي المتحد قد استمر خلال عام 2022 في إطلاق المبادرات المجتمعية الهادفة ورعاية الأنشطة الاجتماعية والخيرية الصحية والتي قدمت مردودا إيجابيا على مختلف شرائح المجتمع.





دور بارز بدعم «لنكن على دراية»



شددت جهاد الحميضي على أن البنك الأهلي المتحد واصل خلال 2022 دعمه للحملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، بهدف تعزيز الثقافة المالية بين مختلف شرائح المجتمع، وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي.



وأعربت الحميضي عن جزيل الشكر والتقدير لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى على ما يبذلونه من جهود لدعم الجهاز المصرفي، كما خصت بالشكر مجلس إدارة البنك، ومساهميه الكرام كما أعربت عن شكرها لفريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك لتفانيهم وجهودهم الحثيثة في خدمة عملاء البنك بما يليق بالمكانة الفريدة التي يحظى بها البنك الأهلي المتحد.



حصد 8 جوائز مرموقة



قالت الحميضي ان البنك الأهلي المتحد أكد حضوره القوي في القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت، من خلال حصوله على 8 جوائز خلال العام 2022، من العديد من الجهات العالمية المرموقة، في قطاعات عديدة من قطاعات العمل المصرفي.



وأعربت عن اعتزازها بهذه الجوائز، مؤكدة أنها بمنزلة شهادة استحقاق لنيل ثقة الكيانات المالية الدولية المرموقة، ونتاج العمل الجاد الذي قامت به إدارة البنك الأهلي المتحد بهدف تقديم أفضل الحلول المصرفية المتطورة والتي نالت ترحيبا وإقبالا كبيرا من جانب عملاء البنك الكرام، لكونها تلبى طموحاتهم المصرفية، مما يعكس التزامنا الدائم تجاههم.