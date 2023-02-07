وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، عن صحة طرح مناقصة لمشروع أعمال ودراسة وتصميم السكة الحديدية، ونص السؤال على ما يلي:



نشرت صحيفة الجريدة في 16 يناير 2023 خبرا بعنوان «المناقصات» يطرح «دراسة السكة الحديدية الخليجية»، وذلك على خلفية إعلان الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح مناقصة لمشروع أعمال ودراسة وتصميم السكة الحديدية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما مدى صحة الخبر المذكور أعلاه؟



2- هل يمثل المشروع المطروح المرحلة الأولى من مشروع القطاع الخليجي؟



3- هل كان من المقرر في عام 2016 طرح مشروع السكك الحديدية بنظام الشراكة اكتتاب عام؟



4- هل المشروع المطروح فقط دراسة وتصميم من دون إنشاء وتنفيذ؟