الكويت تستثمر مبدعيها لبناء تنمية مستدامة ترتقي بالبنية التحتية وتجعل من الثقافة خطاباً إنسانياً

عبد الرسول سلمان: الأعمال الفنية بالمعرض اكتسبت قيمة ذاتية وتخطت النموذج التقليدي لتقدم الجديد لتأملات مختلفة تتعدى الزمان



حنان عبد المعبود



أكد وكيل الديوان الأميري لشؤون الأسرة الحاكمة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد أن الفنون تلعب دورا مهما في المجتمع الانساني، حيث تجعل الانسان أكثر رقيا، وتكمن أهميتها في إشباع الرغبات الروحية، فالفنون افراز لثقافة المجتمع والتي تعد مرآة عكسية ونتائج لهذه الفنون.



كلام الشيخ صباح الناصر جاء في كلمة ألقاها في افتتاح مهرجان الكويت الـ 15 للإبداع التشكيلي الذي أقيم تحت رعايته بمشاركة أكثر من 90 فنانا وفنانة وبتنظيم من الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.



ولفت إلى مشاركة عدد كبير من المبدعين الى جانب المواهب من الشباب الذين قدموا إسهامات ومشاركات عالية الجودة تستثمرها الكويت لبناء تنمية مستدامة ترتقي بالبنية التحية وتجعل من الثقافة خطابا إنسانيا يصل الى أفراد المجتمع.



وشدد على الحرص على مواصلة دعم أبناء الكويت المبدعين في شتى المجالات بغية استمرار عطاءاتهم وإبداعاتهم في كل المجالات لإثراء الحركة الفنية بما يليق بتاريخ الكويت العريق في هذا المجال.



من جانبه، قال رئيس اتحاد التشكيليين العرب، رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية عبد الرسول سلمان إن «المهرجان ينقلنا الى عوالم تشكيلية جديدة ونتطلع بكل ثقة الى الابتكار والتجديد»، لافتا الى أن الاعمال الفنية تنوعت فيها الأساليب والاتجاهات في قوالب تشكيلية إبداعية تسعى لإبراز الجمال من حيث اللون والأشكال المتناغمة.



وقال ان العمل الفني في هذا المعرض اكتسب قيمة ذاتية وتخطى النموذج التقليدي ليقدم نموذجا جديدا لتأملات مختلفة تتعدى الزمان ليكون مرآة صادقة لعصرنا بمختلف أنواعه، معتبرا الجمعية مهد الفن والجمال ونبعا لا ينضب للإبداع الفني.



بدوره، أعرب أحد الفائزين بالجائزة الفنان التشكيلي هاشم كرم عن سعادته بالمشاركة. وأوضح أنه شارك بالمعرض بلوحتين، إحداهما الجنة على الأرض، وتضم كل العناصر الحية على الأرض من طيور وفراشات، بينما اللوحة الثانية جنة الفردوس بالسماء والفضاء والملائكة، لافتا الى أن الوحي والالهام هو الخيال الذي يحيا به الفنان ويحوله إلى واقع باللوحات.



من جهته، قال الفنان علي شيرازي الذي فاز أيضا بإحدى الجوائز إن لوحاته عبارة عن «فن غرافيتي يدمج بين الديجيتال والتصوير والتركيب»، للوصول الى لوحة بعد عملها «اسكتش»، لتخرج بنموذج وفكرة نوصلها بصورة من خلال الديجيتال، وكانت فكرة اللوحة الأولى كيفية معالجة النفس بالنفس، أما الثانية فـ«الأرض الملهمة» التي تساعد وتنعش الروح وترمز الى العطاء ومهما بدت أنها ضدنا الا أنها في النهاية تكون معنا ولنا.



وقد شهدت قاعة العرض بالجمعية الكويتية للفنون التشكيلية نحو 140 عملا فنيا ركز أغلبها على الرسم التشكيلي في شتى مجالاته ومدارسه ومواضيعه وسعى من خلالها الفنانون لإظهار إلهاماتهم في الأعمال الفنية التي تم عرضها، وسيتمر العرض حتى نهاية شهر فبراير الجاري.



وتم خلال الحفل توزيع الجوائز على الفائزين، وكانت الجوائز متنوعة، حيث اشتملت على جائزة باسم المغفور له أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد فازت بها الفنانة فاطمة الفضلي، وجائزة باسم المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد فاز بها الفنان هاشم كرم، إضافة الى جائزة الشيخة سلوى الصباح وحصلت عليها الفنانة سهيلة العطية، وجائزة الشيخة فتوح الصباح ونالتها الفنانة منى مبارك.