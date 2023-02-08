حنان عبد المعبود



أكد أمين عام الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان د.خالد الصالح أن الدراسات المتتابعة لأنشطة الأسبوع الخليجي المشترك للتوعية بالسرطان خلال الأعوام الماضية بينت أن هناك تحسنا كبيرا في ثقافة الوعي الصحي فيما يتعلق بالسرطان.



ولفت في كلمة ألقاها في ختام أنشطة الأسبوع الخليجي المشترك الثامن للتوعية بالسرطان، والذي أقيم تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي، إلى أن نسبة الوعي من عوامل المخاطرة من أمراض السرطان ارتفعت من 40% لتصبح 65%، وكذلك انخفضت نسبة انتشار المفاهيم الخاطئة والنظرة السلبية لأمراض السرطان وأنها غير قابلة للشفاء من 87% لتصبح 47%، مبينا أنها مؤشرات مهمة تدل على دور التوعية في نشر الثقافة الصحيحة فيما يتعلق بالأمراض السرطانية، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.



وتحدث عن أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي في إنجاح مثل هذه المبادرات المهمة التي تنعكس إيجابا على المجتمعات الخليجية، مشيرا إلى أن شعار هذا العام «خليجي واعي» قد تحقق بفضل هذه الجهود المشتركة في الكويت، وكذلك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي تقام فيها العشرات من الأنشطة تزامنا مع هذا الأسبوع المهم.



بدورها، ألقت رئيسة اللجنة التنفيذية د.حصة الشاهين كلمة أوضحت خلالها أن اللجنة التنسيقية أعدت لهذا العام برنامجا متكاملا تم فيه تنفيذ 40 فعالية مختلفة شملت مجالات علمية، فنية، ورياضية، بالإضافة الى إقامة مسابقات ونشر بوستات وطباعة كتيبات توعوية وعمل لقاءات عبر وسائل الإعلام المختلفة.



وأشادت الشاهين بالمشاركة الفاعلة من المتعافين والمتعافيات من السرطان خلال هذا الأسبوع والذين يعتبرون جزءا مهما في هذه المنظومة، مؤكدة أن هذه النجاحات تتكرر كل عام من 1 حتى 7 فبراير في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.



وشكرت الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان والمركز الخليجي لمكافحة السرطان على هذه الفرصة التي تبرز العمل التطوعي المتميز على مستوى دول الخليج، مؤكدة أن جميع المشاركين بهذه الاحتفالية السنوية حريصون على تحقيق الهدف من ورائها، وذلك من أجل رفع معدل الوعي للمواطن الخليجي حول عوامل المخاطرة وأهمية الكشف المبكر لأمراض السرطان.