منذ بداية الألفية عملت الكوادر الطبية في الكويت على إيجاد حلول للتدخل الجراحي البسيط لآلام العمود الفقري باستخدام تقنيات حديثة بمستوى عالمي. وأعلن رئيس اللجنة العلمية لرابطة الأشعة في الكويت د.محمد الصايغ انه تمكن من توفير خدمات التدخل المحدود للعمود الفقري في كل من مستشفى مبارك الكبير ومستشفى ابن سينا ومستشفى حسين مكي جمعه للاورام واجرى اكثر من 100 عملية ناجحة للعامود الفقري في مستشفى مبارك خلال عام، كما نجح في علاج مضاعفات عرق النساء في مدة لا تتجاوز 10 دقائق تحت التخدير الموضعي، هذا بالإضافة إلى نجاحه بالتعاون مع اختصاصي اول أشعة تداخلية د.حسين جراغ في إزالة ثلاثة أورام حميدة خلال سنة 2022 عن طريق تقنية المايكرو الحرارية. وقدم د. الصايغ الشكر لوزارة الصحة على دورها الفعال وتوفيرها طاقم تمريض محترفا وتقنيات عالية الدقة.