أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي عن إطلاق مسابقة الشيخة فادية السعد العلمية للعام 2022-2023 في نسختها الـ 24 للطالبات في جميع المراحل الدراسية محليا وعربيا بمشاركة واسعة من المدارس.



وقالت مدير عام المسابقة د.عائشة الهولي إنه سيتم إخضاع الطالبات المشاركات البالغ عددهن 90 طالبة يمثلن 45 مدرسة في المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية لدورات تدريبية تستمر على مدى ٣ أيام لصقل المهارات التي تؤهلهن للمشاركة في أداء متطلبات المسابقة.



ولفتت الى أن طالبات المرحلة الابتدائية سيشاركن في ورشة عمل فن كتابة القصة القصيرة والأنشطة الابداعية في تأليف القصص وتحديدا الخيال العلمي، أما المتوسطة فسيكون برنامجهن التدريبي هو كيفية إعداد المشاريع العلمية وفق منحى ستيم، بالإضافة الى دورة مهارات العرض والإلقاء ودورة الأنشطة الابداعية في اعداد المشاريع العلمية. وقالت الهولي بما يخص المرحلة الثانوية فستكون هناك دورة في مهارات العرض والإلقاء وأخرى في الإبداع والابتكار، وثالثة حول مهارات البحث العلمي، مشيرة الى أنه سيكون هناك بث مباشر للبرنامج التدريبي لجميع المشاركات في الوطن العربي.