عبدالكريم العبدالله



‏اختتم مستشفى مبارك الكبير ومستشفى الفروانية ممثلا بقسم المسالك البولية ورشة عمل، أقيمت على مدار 4 أيام وبحضور د.جوميز رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى فيجنوفا ميلان في ايطاليا.



وقال اختصاصي جراحة المسالك البولية في مستشفى مبارك الكبير د.محمد دشتي في تصريح لـ «الأنباء» إن الورشة شملت العديد من المحاضرات النظرية وعمليات عن التقنيات الحديثة لاستخراج الحصى الكلى عن طريق المنظار (supine pcnl)



‏وكشف عن اجراء 11 عملية تمثلت في استخراج حصاة الكلى عن طريق الجلد بواسطه المنظار، بحيث يجرى إنشاء ممر من جلد البطن إلى الكلى، ويستخدم الجراح أدوات خاصة تمر عبر أنبوب صغير في البطن لتحديد موقع الحصوات وإزالتها.



‏وشكر د.دشتي رئيس قسم الجراحة د.جاسم العباد وود.عادل الحنيان ود.حمدي عبد الحليم ود.فيصل الهاجري ود.ماجد حسبو، ود.طلال العنزي ود.أحمد جابر على ما بذلوه من جهود لإنجاح الورشة.