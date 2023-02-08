

نظم اتحاد شركات الاستثمار أمس، من خلال ذراعه التدريبية مركز دراسات الاستثمار، برنامجا تدريبيا بعنوان «آخر المستجدات الخاصة بمخالفات هيئة أسواق المال بشأن تعليمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».



وعن البرنامج، أوضحت فدوى درويش أمين عام الاتحاد أن هذا البرنامج أتى لدعم القطاع الاستثماري وشركاتنا الأعضاء وتزويد موظفي وإدارات شركات الاستثمار بأحدث التوجيهات والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال والجهات المعنية لغرض تعزيز نزاهة السوق المالية وحماية الأشخاص والشركات المالية من الوقوع في الأخطاء والعمليات غير القانونية.



وخلال البرنامج التدريبي استطاع المشاركون الاطلاع على أحكام مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال، بما يخص المخالفات التي وقعت فيها الشركات والأساليب المتبعة من اجل تفاديها مستقبلا.



هذا، وتم التطرق للمواضيع التي جرت عليها تعديلات من أجل تحديث إجراءات مكافحة غسيل الأموال بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي FATF.

ومن أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها من أجل مساعدة موظفي شركات الاستثمار تتمثل في المخاطر المرتبطة بالعملاء من إجراءات القبول والإعفاء والفئات ذات المخاطر العالية مثل السياسيين، وتضاف إليهم الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح. كما تمت دراسة الحالات التي يجب فيها على الشركات اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وأنظمة الاستثمار الجماعي ومراجعة وتحديث السجلات، كما تم التطرق إلى تحديث وحفظ السجلات وحظر تحذير العملاء ومهام مسؤول المطابقة والالتزام وكيفية تنفيذ المراسلات الإلكترونية والأوامر المباشرة والكتابية.