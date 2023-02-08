أصدر عدد من أعضاء مجلس الأمة بيانا صحافيا بعنوان «حتى لا نعود إلى المربع الأول» دعوا فيه إلى سرعة تكليف رئيس الحكومة والاستعجال في تشكليها.



وقال النواب في بيانهم: «إن الالتفاف الشعبي لا يدوم إلا مع البارين بقسمهم والمخلصين في عملهم والمؤمنين بحقوقهم وواجباتهم والقادرين على ترجمة أقوالهم إلى أفعال». وأضافوا: «وانطلاقا من مسؤولياتنا الشعبية التي عبرت عنها صناديق اقتراع 29 سبتمبر 2022 وحقوقنا الدستورية التي كفلتها المادة 108 من الدستور وتعبيرنا الرافض لمحاولة الالتفاف على الدستور».



وذكروا أنه «وحتى لا نعود للمربع الأول، أصبح من اللازم حماية دور المؤسسة التشريعية الذي أكد عليه المشرع الدستوري، حيث أتى القياس في مواد الدستور ألا يتجاوز تشكيل الحكومة أكثر من أسبوعين لكي لا تكون مصالح الشعب وقوانينه مرهونة بتشكيل ممتد غير معلوم الملامح أو المدة».



وقالوا: «لذلك فإن احترام النصوص الدستورية والإرادة الشعبية يستدعي سرعة تكليف رئيس الحكومة والاستعجال في تشكيلها، حفظ الله الكويت وشعبها».



والنواب موقعو البيان هم نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير وخالد المونس ود.حسن جوهر ومرزوق الحبيني وشعيب المويزري وحمدان العازمي ومهند الساير ود.حمد المطر ود.عبدالكريم الكندري وعبدالله المضف ود.عبدالعزيز الصقعبي وثامر السويط والصيفي الصيفي ومهلهل المضف وأسامة الشاهين وفارس العتيبي ود.محمد الحويلة ومحمد هايف ود.عادل الدمخي وصالح عاشور وخليل الصالح وحمد العبيد ود.مبارك الطشة وعبدالله فهاد ود.خليل أبل وسعود العصفور وأحمد لاري وأسامة الزيد وعبدالوهاب العيسى وعبدالله الأنبعي ود.فلاح الهاجري وحامد البذالي وشعيب شعبان وحمد المدلج ود.محمد المهان ومبارك الحجرف وهاني شمس وخالد الطمار ويوسف البذالي.