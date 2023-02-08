الجراحات في دول مجلس التعاون عرف عنهن المثابرة في العمل والإبداع وتحسين الأداء

المرأة الخليجية تستمر في عطائها وإضافاتها المتنوعة والقيمة في الإنجازات في جميع المجالات



أكدت استشاري جراحة عامة وجراحة مناظير السمنة د.أسماء الراشد أن المرأة الخليجية لعبت دورا مهما في مجال الجراحة والطب، وساهمت مساهمة فعالة في تقدم مجال الجراحات في دول الخليج.



جاء ذلك في تصريح صحافي للراشد خلال حضورها فعاليات الندوة الأولى للجراحات العمانيات، والملتقى الرابع لجراحات الخليج .



وأضافت الراشد أن المرأة الخليجية عرف عنها المثابرة في العمل، والإبداع وتحسين الأداء في مجال الطب والجراحة، وغيرها من التخصصات الأخرى، التي أثبتت فيها المرأة الخليجية استمرارية عطائها وتحقيق الإنجازات المهمة والقيمة في جميع المجالات.

وقدمت الراشد الشكر لمنظمي المنتدى على حسن التنظيم ، وعلى دعوتهم الكريمة لنا ، مبينة أنها والوفد الكويتي تسرهم المشاركة في تدشين نادي الجراحات العمانيات.



ونظمت الرابطة العمانية للجراحة "الندوة الأولى للجراحات العمانيات، والملتقى الرابع لجراحات الخليج" تحت شعار "دمج، تمكين، وتميز ..الطبيبة الجراحة بما يتماشى مع تطلعات الجيل الواعد".



شارك في أعمال الندوة والملتقى الذي أقيم برعاية صاحبة السمو الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي أكثر من 150 مشاركا ومشاركة من مختلف القطاعات الصحية من سلطنة عمان، ودول مجلس التعاون الخليجي.



وضم الوفد الكويتي استشاري جراحة عامة وجراحة مناظير السمنة ورئيسة لجنة جراحات الكويت د.أسماء الراشد، ورئيسة إدارة التراخيص بوزارة الصحة و استشارية جراحة الأطفال د. سعاد أبل، واستشاري الجراحة العامة وجراحات الثدي و بروفيسور مشارك في جامعة الكويت د. ميرفت الصالح،واستشاري الجراحة وأورام الثدي و رئيس كلية الجراحة في معهد الكويت للاختصاصات الطبية د.ابتسام البدر، وطبيبات من برنامج تدريب الجراحة الكويتي د.لولوة القعود، و د. زينب المصيليخ.



يذكر أن المنتدى طرح العديد من المحاور التي تعنى بوضع المرأة في الجراحة، وخرج بتوصيات منها دعم ومساندة الجراحات في الخليج ، كذلك أوصى باستمرار تبادل الخبرات ، وتعزيز البرامج الثقافية ، وتشكيل فريق عمل مشترك للقيام بالتوصيات وبحث آلية تأسيس جمعية الطبيبات الجراحات لدول الخليج.