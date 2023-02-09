

وجه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالين إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بشأن تقليص المصروفات وهيكلة الرواتب، ووزير الصحة د.أحمد العوضي بشأن تعاقد الوزارة مع أطباء في مستشفى حسين مكي جمعة للأورام السرطانية ومستشفى بدرية الأحمد لمرضى الدم العام الماضي.



وجاء سؤاله إلى وزير المالية كما يلي: أعلنت الحكومة مرارا وتكرارا عن عزمها تقليص مصروفاتها بشكل عام، وقدمت في خطتها الأخيرة التي قدمتها الى مجلس الأمة برنامجها لهيكلة الرواتب للوصول إلى الهدف العام المتمثل بتقليص بند الرواتب لا زيادته، لكننا نرى استمرار السياسة الحكومية بهذا الملف دون تغيير، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ قدر ارتفاع بند الرواتب وما يعادلها 13% حسب الميزانية التقديرية المعلنة لوزارة المالية، فما مبررات هذا الارتفاع؟



2 ـ ما القيمة المطلقة لتكلفة المعينين الجدد وتكلفة الزيادة في رواتب الموظفين الحاليين؟



3 ـ أين وصلت الحكومة في خطتها الرامية إلى إصلاح هيكل الرواتب في الوظائف الحكومية؟ يرجى تزويدي بالخطوات الرسمية حتى الآن.



وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي:



وقوفا على ضمان تقديم الرعاية الصحية في المرافق الصحية كافة، ولضمان نجاح الإدارة الطبية للدولة وتقديم الرعاية الطبية على أكمل وجه، نظرا لما يعانيه مرضى السرطان وأمراض الدم من صعوبات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل تعاقدتم مع عدد من الأطباء في مستشفى حسين مكي جمعة للأورام السرطانية ومستشفى بدرية الأحمد لمرضى الدم في العام الماضي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بعدد المتعاقد معهم، والإجراءات التي اتبعتها الوزارة في التعاقد معهم مع تزويدي بأسماء وشهادات الأطباء وجنسياتهم.



2 ـ هل أنهي عقد عدد من الدكاترة ممن كانوا يعملون في مستشفى بدرية الأحمد لمرضى الدم بعد مضي أقل من سنة من توقيع عقودهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بأسباب القرار، مع إرفاق صورة ضوئية من العقود والشهادات لهؤلاء الأطباء وتخصصاتهم.



3 ـ كم عدد الأطباء المتخصصين في قسم العلاج الإشعاعي؟ مع تزويدي بشهاداتهم وتخصصاتهم وأيضا فترة التعاقد معهم وعدد الأطباء الكويتيين منهم.



4 ـ كم عدد الأطباء والاستشاريين في قسم الأورام، ومتى تعاقدتم مع أطباء في هذا القسم؟ مع تزويدي بتخصصاتهم وشهاداتهم.



5 ـ كم عدد الأطباء والاستشاريين الكويتين وغير الكويتيين في مستشفى حسين مكي جمعة ومستشفى بدرية الأحمد؟ مع تزويدي بتخصصاتهم.



6 ـ هل تتعاقد الوزارة مع مكاتب خارجية لاستقطاب الكوادر الطبية وهيئة التمريض أم يكون التعاقد عن طريق الإعلان عن هذه الوظائف فقط؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الآلية والتعاقدات التي أجرتها الوزارة.



7 ـ ما أسباب تأخر افتتاح مستشفى الأورام السرطانية الجديد في منطقة الصباح، وهل وضعت خطة تشغيلية له؟



8 ـ كم عدد الأجنحة في مستشفى بدرية الأحمد ومستشفى مكي جمعة لاستقبال المرضى؟



9 ـ هل يوجد نقص في الأدوية الخاصة بمرضى السرطان، وهل وضعت خطة لتفادي أي تأخير؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالخطة.