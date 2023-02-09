

وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، قال في مقدمته: قام مركز التميز التابع لكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت بعمل الاختبارات الخاصة في الاعلانات الأخيرة لشركات القطاع النفطي، وقد ورد الينا وجود اسئلة تخرج عن الاختصاص المطلوب وكذلك اسئلة فيها صعوبة مما تسبب في رسوب عدد كبير من المتقدمين حديثي التخرج.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ أرجو تزويدي باتفاقية التعاون بين القطاع النفطي ومركز التميز التابع لكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت.



2 ـ ما الصفة الرسمية لهذا المركز ومهامه؟



3 ـ هل تمت مراجعة الاختبارات للتأكد من مدى ملاءمتها المستوى التعليمي للمتقدمين؟



4 ـ ما الفرق الخاصة بإعداد الاختبارات والوصف الاكاديمي وجهة عملها؟



5 ـ هل حدد المركز جهة لتلقي التظلمات من المتقدمين، وهل تم النظر في التظلمات؟