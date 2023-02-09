بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تخصيص مبنى مدرسة عائشة الابتدائية (بنات) سابقا الكائن بمنطقة القبلة قطعة 14 إلى المجلس الوطني، والبالغة مساحته 3280م2 لاستغلاله كمتاحف ومعارض فنية.



وقال العبدالجادر إن اللجنة وافقت على الطلبات التالية: طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة العديلية قطعة 3 موقع رقم 7، وطلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استقطاع جزء من موقع وزارة الصحة بمنطقة الشويخ الصحية لإقامة مسجد، وطلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بأبعاد 12.5م × 16.5م بمنطقة الروضة قطعة 1، وطلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة العديلية قطعة 1 موقع مقترح رقم 2، وطلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة العديلية قطعة 1 موقع مقترح رقم 3، وطلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تغيير موقع محول غير قائم بمنطقة قرطبة 1.