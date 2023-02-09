قال مدير زكاة الأندلس التابعة لجمعية النجاة الخيرية زيد الهاملي: نحرص على تنفيذ المشاريع الإنسانية الرائدة والتي تحدث أثرا وفرقا واضحا في حياة المستفيدين.



وأوضح الهاملي أنه استفاد من مشاريع زكاة الأندلس قرابة 25 ألف مستفيد داخل وخارج الكويت، ومن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع «القلوب الرحيمة» والذي يختص بتقديم الدعم اللازم للأسر المتعففة التي تقيم داخل الكويت وتوفير الحياة الكريمة لها.



وأضاف: يعد بناء المساجد من المشاريع التي تلاقي إقبالا من المتبرعين، وذلك لفضل وأجر بناء المساجد كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة» ونحرص على بناء المساجد في الدول التي تحتاجها بشدة، ونشرف بشكل كامل على المسجد منذ التأسيس وحتى الافتتاح.