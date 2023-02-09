وجه النائب د، خليل أبل 4 أسئلة إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بشأن معايير تسكين الوظائف الإشرافية لمعلمي الحاسب الآلي، وحقيقة إلغاء كلية الصحة العامة، وجوائز أفضل الباحثين، والمشاريع المقامة في جامعة الشدادية.



ونصت الأسئلة على ما يلي:



السؤال الأول



نمى إلى علمي أن وزارة التربية عينت بعض معلمي الحاسب الآلي في الوظائف الإشرافية الشاغرة بعد اجتيازهم اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية والتي جرت في ظروف تعتريها عدم الشفافية وعدم وضوح المعايير. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من المعايير المعتمدة حسب لوائح وزارة التربية ومتطلبات ديوان الخدمة المدنية، للتسكين في الوظائف الإشرافية لمعلمي الحاسب الآلي.



2 ـ كشف بعدد أعضاء لجنة التعيينات والترقيات التي أشرفت على إجراء المقابلات الشخصية والاختبارات التحريرية، على أن يتضمن الكشف مسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم العلمية وسنوات الخبرة العملية.



3 ـ كشف بأسماء المرشحين للتعيين من معلمي الحاسب الآلي في الوظائف الإشرافية، مع بيان الحالة الوظيفية.



4 ـ كشف بأسماء من اجتازوا الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية وكذلك من لم يجتزها، متضمنا درجات الاختبارات التحريرية ودرجات المقابلات الشخصية لكل منهم.



5 ـ هل صحيح أن من اجتاز الاختبار التحريري وحصل على درجة عالية يُستبعد ويرسب بحجة عدم اجتيازه المقابلة الشخصية، علما أن المقابلة قد يعتريها الشخصانية والمزاجية وهي مسألة نسبية؟ مع بيان كيفية التقييم للمرشح في المقابلة الشخصية، وتوضيح ما إذا كانت الأسئلة الشفهية موحدة لكل من تقدم للمقابلة الشخصية.



6 ـ كشف بعدد التظلمات التي قُدمت لوزارة التربية من معلمي الحاسب الآلي الذين لم يُنصفوا في الوظائف الإشرافية الشاغرة، والإجراء المتخذ من الوزارة على كل تظلم.



7 ـ هل يوجد أي مُعلّم بالحاسب الآلي ممن هو مؤهل لشغل أي من الوظائف الإشرافية ولم يُرشح للتعيين فيها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بأسماء المعلمين المفروض ترشيحهم لاجتياز امتحانات التعيين في الوظائف الإشرافية الشاغرة في الوزارة، مع بيان أسباب عدم ترشيحهم لأي منها على الرغم من توافر الشروط الوظيفية من مؤهل علمي وخبرة عملية والحصول على تقدير امتياز لآخر سنتين (إن وجد).



السؤال الثاني



تأسست كلية الصحة العامة في جامعة الكويت في عام 2013 بمرسوم أميري رقم (307)، وقد خضعت عملية إنشاء كلية الصحة العامة إلى العديد من الدراسات المستفيضة والمعتمدة من جهات متخصصة من داخل البلاد وخارجها انتهت إلى الحاجة إلى إنشاء خمسة أقسام في مجالات الصحة البيئية والسياسة الصحية والإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية وممارسات الصحة العامة وعلم الأوبئة والإحصاءات الحيوية، فضلا عن مباركة وزارة الصحة ودعمها لإنشاء هذه الكلية نظرا إلى الحاجة الملحة لمخرجاتها في سوق العمل الصحي.



كما أن الواقع العملي كشف عن الحاجة الكبيرة لمخرجات هذه الكلية خلال جائحة كورونا، وبعد كل الإنجازات التي حققتها الكلية من تخريج دفعتي بكالوريوس وثلاث دفعات ماجستير بمهارات وخبرات عالية المستوى، لتكون الكلية الخامسة في مركز العلوم الطبية كخطوة سباقة تحسب للمسيرة الأكاديمية في الكويت، حيث بينت بعض دراسات سوق العمل التي أعدها قطاع التخطيط في جامعة الكويت مجالات توظيف خريجي كلية الصحة العامة في وزارة الصحة بالإدارات المختلفة، وعند اتساع الكلية فقد شملت أيضا تخصصات أخرى كالأمراض المعدية والصحة الدولية وعلوم البيانات التطبيقية والصحة الوقائية ومنع العدوى والصحة الرقمية.. إلخ.



وبعد كل هذه الإنجازات والدراسات لحاجة سوق العمل أصبحت الكلية مهددة بالإغلاق بسبب القرارات المستعجلة وغير المدروسة للإدارة الجامعية والذي بدأ الإعداد له عبر قرار صادر من نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية بتشكيل لجنة من أعضاء هيئة تدريس وإداريين غير أكاديميين بموجب القرار رقم 5 في 27 أبريل الماضي لتحقيق هذا الإلغاء. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب إنهاء تكليف مدير الجامعة كلا من عميد كلية الصحة العامة السابق د.جوزيف كريج لونجنكر، والأستاذ الدكتور سيد محمد الجنيد من القيام بأعمال مساعد عميد كلية الصحة العامة للأبحاث والدراسات العليا، ود. جانفيير غسانا من القيام بأعمال رئيس قسم الصحة البيئية والمهنية في كلية الصحة العامة وذلك بموجب القرار رقم 976 في تاريخ 2022/7/18؟



2 ـ ما أسباب تكليف مدير الجامعة لعميد كلية الصيدلة بالإنابة بمناصب عميد كلية الصحة العامة ومساعد عميد كلية الصحة العامة للأبحاث والدراسات العليا ورئيس قسم الصحة البيئية والمهنية في كلية الصحة العامة وذلك بموجب القرار رقم 976 في تاريخ 2022/7/18؟ يرجى بيان أسباب إسناد 4 مناصب الى عضو هيئة تدريس واحد، مع وجود العديد من أعضاء هيئة التدريس في كلية الصحة العامة.



3 ـ ما أسباب تكليف مدير الجامعة أشخاصا بمناصب الأقسام العلمية في كلية الصحة العامة ورئيس قسم السياسة والإدارة الصحية ورئيس قسم علوم الأوبئة والإحصاءات الحيوية ورئيس قسم العلوم الاجتماعية والسلوكية ورئيس قسم ممارسة الصحة العامة ورئيس قسم الصحة البيئية والمهنية في كلية الصحة العامة وجمعهم من خارج الكلية ويتبعون كلية الطب وذلك بموجب القرار رقم 1229 في تاريخ 2022/9/22 علما بأن هناك أكثر من 12 عضو هيئة تدريس في كلية الصحة العامة لم يُختاروا لهذه المناصب؟



4 ـ هل وافق مجلس كلية الصحة العامة على إلغاء الكلية ودمجها تحت كلية العلوم الطبية المساعدة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بمحضر الاجتماع، مع بيان منصب كل عضو بمجلس الكلية، وأسباب تعيين أعضاء خارج الكلية في مجلس كلية الصحة العامة، وهل في تعيين رؤساء أقسام كلية الصحة العامة ونواب العميد من خارج الكلية تحقيق لأي أثر للإدارة الجامعية في الهيمنة الكاملة على مجلس كلية الصحة العامة دون أي اعتبار لأعضاء الهيئة الأكاديمية المعينين في الكلية؟



5 ـ صورة ضوئية من جميع المحاضر المعتمدة للجنة المشكلة بقرار نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية بموجب القرار رقم 5 في 27 أبريل الماضي والمسماة بلجنة «ضم كلية الصحة العامة إلى كلية العلوم الطبية المساعدة»، مع بيان أسباب تشكيل هذه اللجنة، وتفسير سبب وجود عضوين غير أكاديميين ـ إداريين ـ في هذه اللجنة.



6 ـ هل حقق مدير جامعة الكويت في الشكوى الرسمية المؤرخة في 28 يونيو 2022 من العميد السابق بكلية الصحة العامة د. جوزيف كريج لونجنكر، ومجلس الكلية السابق مع أحد الأساتذة في الكلية لتحريضه الطلبة وترهيبهم عبر مراسلات إلكترونية (إيميلات) ضد عمادة الكلية والأسرة الأكاديمية، والتجاوز لأخلاقيات العمل والنظم واللوائح الجامعية، حيث قام آنذاك بالحصول على ملفات أعضاء هيئة التدريس بالكلية غير الموافقين على ضمها بغرض الحصول على بيانات وملفات شخصية لأساتذة الكلية، من دون قرار رسمي وعلم مسبق للمعنيين بالأمر؟



7 ـ نمى إلى علمي وحسب الجدول المرفق أنه قُبل 60 طالبا هذا العام في كلية الصحة العامة، لكن تناقص هذا العدد إلى 30 طالبا نتيجة خوف الطلبة المستجدين وحيرتهم بعد الاطلاع على ما جرى تداوله من معلومات في شأن القرارات العشوائية لمركز العلوم الطبية بخصوص ضم الكلية وعدم تلقيهم إجابات شافية حول مستقبلهم علميا ومهنيا للسنوات الدراسية المقبلة، هل قامت الإدارة الجامعية متمثلة بمدير جامعة الكويت، أو وزير التعليم العالي بفتح تحقيق حول موضوع انسحاب نحو 30 طالبا من التسجيل بالكلية من واقع 60 طالبا؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى توضيح أسباب عدم القيام بهذا التحقيق، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالتقرير حول نتائج التحقيق.



8 ـ هل أُجريت دراسات علمية من قطاع التخطيط بجامعة الكويت أو أي جهة أخرى في الجامعة تبين عدم الحاجة إلى كلية الصحة العامة؟ وهل هناك دراسة توصي بإلغائها وتبين فائدة أسباب دمجها بكلية العلوم الطبية المساعدة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى بيان أسباب عدم إجراء دراسة بذلك، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالدراسة المتعلقة بأسباب إلغاء كلية الصحة العامة ودمجها تحت قسم واحد بكلية العلوم الطبية المساعدة.



9 ـ استنادا للحريات الأكاديمية التي كفلها الدستور الكويتي في مادتيه (30 + 36)، وكذلك دستور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه (2 + 10)، وما نص عليه القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية في مادتيه (2 + 3)، هل قامت إدارة الجامعة بالشكوى على أعضاء هيئة التدريس أو على أي طالب سواء داخل الجامعة أو خارجها بسبب تغريدات تعبر عن رفضهم إلغاء كلية الصحة العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الشكاوى، مع ذكر سبب كل شكوى، وتزويدي بأسماء كل من اشتكت ضدهم الإدارة الجامعية، مع تبيان اللوائح والقوانين التي استندت إليها الإدارة الجامعية في شكاواها، وما مدى صحة إجبار إدارة كلية الصحة العامة الطالبات المحولين للتحقيق على التوقيع من عمادة شؤون الطلبة بإدارة القضايا والشكاوى الطلابية؟



السؤال الثالث



تمنح جامعة الكويت كل عام جوائز لأفضل الباحثين لديها بهدف تشجيع المتميزين من أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي، ولا يخفى أن العدالة وشفافية الإجراءات في اختيار الفائزين في الجوائز العلمية أمر مهم، وفي غيابها ينعدم الهدف التشجيعي للجائزة وسيترك بالغ الأثر على الباحثين المتميزين في الجامعة الذين يعول عليهم في تحسين تصنيف الجامعة الأكاديمي.



وفي إعلان جوائز العام الأكاديمي 2021/2021 ذكر ان مدير جامعة الكويت بالإنابة اعتمد توصيات اللجنة العليا للجوائز، وذكر ان جائزة الباحث المتميز في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية للعام الأكاديمي 2021/2020 قد حُجبت والسبب هو «عدم استيفاء المتقدمين لمعايير التميز» بينما لم تُحجب جائزة الباحث المتميز في مجال الآداب والعلوم الإنسانية ومُنحت لثلاثة من أعضاء هيئة التدريس.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل أوصت اللجنة العليا لجوائز مجال العلوم الأساسية والتطبيقية للعام الأكاديمي 2021/2020 في تقريرها بمنح الجائزة لأحد أعضاء هيئة التدريس؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما سبب حجب الجائزة؟



2 ـ محضر اللجنة العليا لجوائز مجال العلوم الأساسية والتطبيقية للعام الأكاديمي 2021/2020 الذي يحتوي التوصيات النهائية لها، وفي حال كان المحضر سريا، يرجى تزويدي بكشف بأسماء من أوصت اللجنة بترشيحهم لنيل الجائزة.



3 ـ هل يجوز لنائب مدير الجامعة للأبحاث التوصية حجب الجائزة مخالفا لتوصية اللجنة العليا للجوائز؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي باللائحة التي تفيد ذلك وكذلك يرجى ذكر الحالات السابقة ـ إن وجدت ـ.



4 ـ أصدرت إدارة الأبحاث عام 2020 كتيبا يحتوي على تعديلات لشروط منح الجائزة ونشر على الموقع الالكتروني لها منذ عام 2020 فهل تم التقيد بالشروط الجديدة المذكورة في هذا الكتيب عند تقييم المرشحين المتقدمين لنيل الجائزة للعامين الأكاديميين (2020/2019)و (2021/2020)؟



5 ـ هل أزيل هذا الكتيب الحديث من الموقع الالكتروني من إدارة الأبحاث بعد أن انتهت لجان الجائزة للعام الأكاديمي 2021/2020 من أعمالها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسباب الإزالة وتاريخ إزالة هذا الكتيب من الموقع.



6 ـ صورة ضوئية من جميع كتيبات جوائز الباحثين الصادرة من مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث (قطاع الأبحاث) منذ عام 2012 إلى عام 2022.



7 ـ في حال وقع خطأ من إدارة الأبحاث فهل يتحمل هذا الخطأ عضو هيئة التدريس المتقدم للجائزة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي باللوائح أو المسوغات التي تفيد تحمل عضو التدريس أخطاء إدارة الأبحاث.



8 ـ هل قُدم طلب تظلم ضد قرار إدارة الجامعة بحجب جائزة أفضل باحث متميز في آخر ثلاث سنوات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بما تم بخصوص هذه التظلمات.



9 ـ منذ عام 2016 حتى الآن هل مُنحت جائزة الباحث المتميز أو جائزة أفضل باحث من الشباب لعضو هيئة تدريس في جامعة الكويت من دون أن يتقدم ببحث منشور في إحدى المجلات العلمية التابعة لجامعة الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بأسماء الفائزين وتاريخ منحهم الجائزة.



10 ـ هل تأكدت اللجنة لجوائز مجال الآداب والعلوم الإنسانية من أن جميع الأبحاث المقدمة من المرشحين لم يسبق الحصول فيها على جوائز سابقة أم اكتفت اللجنة بتعهد المرشح بذلك؟



11 ـ في حال ثبت لاحقا أن بعض الأبحاث المقدمة من الفائزين سبق الحصول فيها على جوائز سابقة هل ستُسحب الجائزة أم سيجري سحبها من الفائز ويُرجع الأمر للجنة العليا للنظر في استحقاق عضو هيئة تدريس آخر للجائزة؟



12 ـ قائمة الأبحاث المقدمة من الفائزين بجوائز الباحث المتميز للعام الأكاديمي 2021/2020، موضحا فيها عنوان البحث واسم المجلة وعدد النشر وسنة النشر.



السؤال الرابع



تقوم جامعة الكويت بالعديد من المشاريع الجديدة في الحرم الجديد بالشدادية، ويشرف على هذه المشاريع البرنامج الإنشائي والذي يعين له رئيس مختص بإنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشاريع، وقد نمى إلى علمي أن هناك تجاوزات وتأخيرا لشهادات الدفع اللازمة لاستكمال مشروع المدينة الجامعية. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما المشاريع المتضمنة شهادات الدفع اللازمة للشركات المنفذة لمشاريع مدينة صباح السالم الجامعي؟ وهل هناك أي تأخير في هذه الشهادات؟ وما أسباب التأخير؟



2 ـ عدد وأسماء الشركات الاستشارية والمستشارين المشرفين على المشاريع الإنشائية لمدينة صباح السالم الجامعية، وهل هناك تأخير بعدم التجديد للشركات الاستشارية والمستشارين المشرفين على المشاريع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان أسباب عدم التجديد للمستشارين، مع بيان تبيان تبعات التأخير في عدم التجديد لهم أو استبدالهم بمستشارين جدد.



3 ـ نظرا للانتهاء من إنجاز أربعة مبان جديدة للإدارة الجامعية وغيرها في مدينة صباح السالم الجامعية، يرجى إفادتي عن الاستفسارات المتعلقة بتلك المباني:



أ ـ هل تم رفض تسلم هذه المباني الجاهزة في مدينة صباح السالم الجامعية في شهر أكتوبر 2022؟



ب ـ ما تلك المباني؟



ت ـ هل كان الرفض لأسباب فنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان أسباب رفض التسلم، وما تبعات عدم التسلم من الناحية الفنية والمالية؟ وهل يؤدي ذلك إلى إمكانية قيام الشركات المنفذة بتوقيع عقوبات مالية وقانونية على جامعة الكويت؟



ث ـ هل صحيح أن سبب التأجيل ورفض تسلم المباني كان نتيجة طلب مدير جامعة الكويت أن تقوم الشركة المنفذة بعمل تعديلات إنشائية على مكتب المدير؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بطلبات التعديلات التي طلبها مكتب مدير الجامعة بشكل تفصيلي، وهل هذه التعديلات تقع من ضمن شروط عقد المقاولة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما سبب تعطيل أو رفض تسلم المباني حسب المخطط الهندسي وحسب عقد المقاولة؟



ج ـ ما تبعات طلب التعديلات الإنشائية على مكتب المدير من الناحية الزمنية وتأخير المشروع والتكلفة المالية؟



ح ـ هل تستطيع الجامعة أن تتسلم هذه المباني الأربعة المعنية خلال الأشهر المقبلة؟ وهل عقد الاستشاري المسؤول عن تلك المباني مستمر بعد شهر أكتوبر؟



خ ـ في حال عدم قدرة الجامعة على تسلم المباني الأربعة المذكورة، من المسؤول عن صيانة هذه المباني في تلك الفترة؟ وما التبعات الإنشائية على إهمال تلك المباني من دون صيانة؟