القاهرة ـ هناء السيد



أكد عضو مجلس الامة عضو البرلمان العربي النائب د.محمد الحويلة أن قضايا الامن الغذائي العربي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الدول العربية. وناقش البرلمان العربي خلال الاجتماع بنودا كثيرة لتقديم رؤية برلمانية استرشادية لتحقيق الكفاية والاستدامة في مجال الأمن الغذائي العربي.



جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» في ختام أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي. وناقش الاجتماع مشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي تحت عنوان «رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي».



وأشار الحويلة إلى أن الاجتماع تناول محورين، الأول عبارة عن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، والمحور الآخر تقديم الاقتراحات والتصورات الخاصة بهذا الشأن. وذكر انه سيتم إعداد مشروع وثيقة في مجال الأمن الغذائي العربي يساهم في تقديم تصور شامل ومتكامل حول الأمن الغذائي العربي وكيفية تعزيزه بالكثير من القوانين الاسترشادية التي ستقدم للقادة العرب في اجتماعهم المقبل في الجمهورية الموريتانية الاسلامية.



وردا على سؤال حول دور الكويت في مشكلة الامن الغذائي العربي، قال الحويلة ان الكويت دائما سباقة في إطلاق المبادرات في هذا الشأن بتقديم التصورات التي تساهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وخاصة فيما يخص تعزيز الامن الغذائي العربي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وبالتالي الكويت دائما تساهم من خلال صندوق التنمية العربية في دعم المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية في الأقطار العربية وبشكل خاص في الدول الأقل نماء.



وفيما يخص تداعيات الزلزال الذي حدث في تركيا وسورية، قال: بداية نترحم على أرواح الضحايا ونسأل الله لهم الجنة وكما عودتنا الكويت دائما سباقة في دعم الشعوب العربية والاسلامية وهناك توجيهات سامية بدعم الشعوب التي تأثرت من هذا الزلزال بتقديم الدعم الطبي والغذائي.



وتابع: الكويت ولله الحمد هي مركز للانسانية وكما عودتنا دائما هي داعمة للشعوب التي تتأثر بالكوارث الطبيعية أو الحروب الأهلية أو غيرها من الاحتياجات التي تقدمها من جانب اخوي أو عروبي أو انساني، داعين الله ان يرفع عنهم وأن يعم الاستقرار في جميع الأقطار العربية والاسلامية والعالم أجمع.



من جانبه، قال النائب خالد العتيبي عضو البرلمان العربي: بحثنا مشروع وثيقة المؤتمر الخامس للبرلمان العربي لتعزيز الأمن الغذائي العربي وتحتوي الوثيقة على محورين، المحور الأول التحديات التي تواجه الامن الغذائي، ومنها حالات عدم الاستقرار واستمرار الأزمات والصراعات وأيضا تبعات جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية وأيضا مشكلة تغيير المناخ وتأثيره على الأمن الغذائي العربي ومحدودية الموارد المائية، فأكثر من نصف مياه المنطقة العربية تنبع من خارجها، والمحور الثاني هي التوصيات المقترحة لمواجهة مشكلة الأمن الغذائي العربي وطبعا تعتمد اولا على ايجاد بنية تشريعية متطورة ومرنة لتحقيق نظام غذائي اكثر استدامة وأنا اعتقد انها اولى خطوات تحقيق مثل هذه الوثيقة هو ايجاد تشريعات تساهم في خلق نظام تعاوني بين الدول العربية لتحقيق هذا الأمن الغذائي، ثانيا تعزيز استثمار القطاع الزراعي وحوكمة ادارة الموارد المائية العربية، وأخيرا مبادرة الشبكة البرلمانية العربية لتحقيق الأمن الغذائي.



وخلال ترؤس العسومي أعمال اجتماعات اللجنة التحضيرية، أكد أهمية المؤتمر الذي يأتي في ظل تحديات عصيبة تواجهها منطقتنا العربية تمر فيها بكثير من التحديات، في مقدمتها أزمة الأمن الغذائي والتي تحظى بأولوية كبيرة كونها تشكل تحديا خطيرا باعتبارها تشكل أمنا قوميا عربيا، داعيا إلى تكاتف جميع الجهود العربية على كل المستويات الحكومية والبرلمانية من أجل مواجهة هذا التحدي الملح، مشيرا في الوقت ذاته إلى حرص البرلمان العربي على استثمار المؤتمر الخامس له مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية من أجل الخروج برؤية برلمانية تجاه هذه القضية.



وكان عضوا البرلمان العربي خالد العتيبي و د.محمد الحويلة شاركا في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المقرر عقده في جمهورية مصر العربية في الفترة من 8- 11 فبراير الجاري.



وتوجه النائبان إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماعات التي تستمر على مدار يومين برئاسة رئيس البرلمان العربي.