تنظم الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار ندوة تحت عنوان «الحماية الفكرية بين القانون والتطبيق»، وذلك يوم الثلاثاء 14 الجاري من الساعة 5 الى 8 مساء في المعهد العربي للتخطيط.



وأعلنت رئيسة مجلس ادارة الجمعية د.فاطمة الثلاب انه سيشارك في الندوة المدير الفني للجمعية المخترع أحمد المظفر ورئيس مركز الملكية الفكرية بجمعية المحامين الكويتية د.نور العبدالرزاق، حيث سيتناولان جميع الجوانب الفنية والإدارية والقانونية المتعلقة ببراءات الاختراع والحماية الفكرية.



ودعت الثلاب المهتمين إلى الحضور للاستفادة من الخبرات والتعرف على آلية تسجيل براءة الاختراع والجوانب القانونية المتعلقة بها وطرق التعامل مع الحماية الفكرية.



وأشارت الثلاب إلى أن الندوة تأتي ضمن مجموعة الأنشطة والورش التي أعدتها الجمعية للتعريف بآليات الابتكار والاختراع ونشر المعرفة بالجوانب القانونية والإدارية المتعلقة ببراءات الاختراع والحماية الفكرية، متقدمة بالشكر للمعهد العربي للتخطيط وجمعية المحامين الكويتية على تعاونها مع الجمعية في تنظيم هذه الندوة. وقالت: نثمن ونقدر هذا التعاون.