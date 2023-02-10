أقام مسجد هيا الإبراهيم الكائن بمنطقة أبوالحصاني مخيمه القرآني الأول في الفترة من 15 - 26 يناير الماضي لطلاب وطالبات الحلقات القرآنية من الحافظين والحافظات.



وهذه الفكرة الجديدة والتي تقام للمرة الأولى لحافظي وحافظات حلقات المسجد جاءت برعاية ومتابعة ومشاركة إمام المسجد مصطفى أبوالحسين محمد وبإشراف إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير متمثلة في د.نايف عبيد العجمي - مدير الإدارة وجميع المسؤولين في الإدارة الذين رحبوا بهذه الفكرة الوليدة في هذا المسجد المبارك، وقد شاركت كوكبة مختارة من الإخوة المشايخ المجازين والأخوات الكريمات المجازات في القرآن الكريم وبدعم كريم من أحد رواد المسجد المباركين بهدف استغلال عطلة الربيع أفضل استغلال وخصوصا في الفترة الصباحية لتكون إجازة نافعة ومليئة بالثقافة الدينية ورعاية وتوجيها لسلوك الناشئة مع مراجعة للقرآن بحد أدنى حزب ويزيد إلى جزء أو أكثر يوميا، مع تنويع الأنشطة المصاحبة لهذا الملتقى حتى يؤتي الثمرة المرجوة منه بفضل الله تعالى، لذا كانت هناك دروس في أحكام التجويد وخواطر تربوية وإيمانية ورحلات خارجية، وقبل ختام المخيم القرآني تمت دعوة الطلاب الحفظة لحضور يوم رياضي بنادي الساحل الرياضي، وكان يوما حافلا بالمباريات والمسابقات المتنوعة، أما بالنسبة للطالبات من الحافظات فتم عمل ورش رسم وتلوين وتزيين لإشباع الهوايات لديهن، أما اليوم الأخير للمخيم القرآني فكان في إحدى مزارع كبد وحضره طلاب وطالبات الحلقات مع أولياء أمورهم، للمشاركة في اليوم الترفيهي وتكريم المتسابقين بالأنشطة.