وصل القمر الاصطناعي «كويت سات - 1» إلى المراحل النهائية من إطلاقه ودخوله مرحلة المدار المبكر (LEOP)؛ لينطلق إلى مداره حول الأرض ويبدأ في مهمة التقاط صور فضائية لدولة الكويت وإرسالها للمحطة الأرضية بهدف استخدامها للتطبيقات المختلفة من قبل الباحثين والطلبة.



وأعلنت مديرة المشروع الوطني للقمر الاصطناعي «كويت سات - 1» والقائم بأعمال رئيس قسم الفيزياء في كلية العلوم جامعة الكويت د.هالة الجسار أن القمر الاصطناعي «كويت سات - 1» والممول بالكامل من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في المرحلة التي يدخل فيها القمر الاصطناعي في مداره حول الأرض، ويستمر عادة لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر من تاريخ الإطلاق، وتم خلالها استقبال الإشارة الأولى وإجراء الاختبارات الفنية عليه.



وأضافت أنه تمّ في هذه المرحلة معايرة جميع أنظمة القمر للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد وتؤدي وظائفها المطلوبة، والفريق الفني للقمر يقوم بالتواصل مع القمر الاصطناعي دون عوائق من خلال إرسال واستقبال الإشارات من المحطة الأرضية في كلية العلوم بجامعة الكويت. كما أوضحت أن الفريق يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان سلامة جميع الأنظمة بما في ذلك نظام الطاقة الكهربائية (EPS) المسؤول عن توليد الطاقة من الخلايا الشمسية ثم تخزينها في بطاريته لتوزيعها على أنظمة الأقمار الصناعية.



من جانبها، قالت نائب المدير العام للبرامج الإستراتيجية في المؤسسة د.خولة الشايجي: إنّ هذا المشروع هو تعاون مشترك مع جامعة الكويت بدعم وتمويل كلّي من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ليشكل نواة العمل الفضائي الكويتي في المستقبل من خلال عمل متواصل ودؤوب استمر لأكثر من ثلاث سنوات.