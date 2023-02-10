أصدر عدد من الباحثين العرب كتابا جديدا بعنوان «المنتجات الثانوية لنخيل التمر.. قاعدة مادية مستدامة للاقتصاد الحيوي الدائري» دعوا فيه إلى التعامل مع تلك المنتجات كقاعدة مستدامة لعشرات الصناعات التي يمكن أن تقام في الدول العربية وتوفر الملايين من فرص العمل المستدامة في مجالات متنوعة. والكتاب الصادر عن دار نشر Springer التي تعد من أكبر دور النشر في العالم وأعده الباحثون د.حامد الموصلي ود.محمد الميداني ود.إيمان درويش يمثل دعوة عالمية إلى إعادة اكتشاف منتجات نخيل التمر علميا وتكنولوجيا. ويرى المؤلفون أن الأمة العربية هي المالك الحقيقي لثروة نخيل التمر فعندها تقريبا 80% منه إضافة إلى ميراث حضاري وتقني ثري عن النخلة واستخداماتها في كل مناحي الحياة، مشددين على ضرورة استفادة الأمة العربية من هذه الثروة للخروج من التبعية للغرب وبناء القدرات العلمية والتكنولوجية الذاتية.