قدم النائب خالد الطمار اقتراحا برغبة بالسماح للمراجعين من سكان منطقة سلوى بمراجعة كلا المستوصفين بالمنطقة دون التقيد بمكان الإقامة الأقرب للمستوصف.



وقال في مقدمة اقتراحه: يعاني العديد من سكان منطقة سلوى من المراجعين للمستوصف الخاص بهم من زحام في الكثير من الأوقات ولا يخفى على الجميع ما يشعر به المريض من آلام لا تحتمل الانتظار، الأمر الذي يتطلب التيسير على سكان المنطقة وعدم اقتصار المراجعات على سكان منطقة معينة.



ونص الاقتراح على الآتي: السماح للمراجعين من سكان منطقة سلوى لمراجعة كلا المستوصفين بالمنطقة دون التقيد بمكان الإقامة الأقرب للمستوصف، وفتح استقبال المرجعين من كل القطع دون تحديد.