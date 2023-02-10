

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.عبدالله الهاجري أنه قد تم الانتهاء من فترة استكمال جداول الطلبة المستمرين بكليات جامعة الكويت والمتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022



وتقدم د.الهاجري بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من القائم بأعمال مساعد العميد لشؤون التسجيل د.فاضل عزيز ومستشار عمادة القبول والتسجيل علي الشمري ورئيس قسم التسجيل هيا العتيقي وموظفي القسم ورئيس قسم الجدول الدراسي مي المفتاح وموظفي القسم وكل موظفي مكاتب التوجيه والإرشاد في كليات جامعة الكويت لجهودهم المبذولة في تسهيل عملية استكمال جداول الطلبة المستمرين والمتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022 والتي بدأت بتاريخ 29 يناير 2023 واستمرت مدة أسبوعين متتاليين، وشملت إتاحة الشعب الإضافية ورفع المقاعد الدراسية للشعب، متمنيا لأبنائنا الطلبة والطالبات دوام التوفيق والنجاح مع بداية الفصل الدراسي الثاني.