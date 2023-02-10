قال مدير المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله إن المعهد يسعى لبناء القدرات البشرية ودعم الجهود الإنمائية في الدول العربية ودولة فلسطين بشكل خاص.



جاء ذلك في تصريح أدلى به مال الله لـ«كونا» عقب اختتام برنامجين تدريبيين نفذهما المعهد بالتعاون مع المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) في العاصمة الاردنية عمان.



وأوضح مال الله أن البرامج التدريبية تهدف إلى المساهمة في تمكين رواد الأعمال والكوادر الفلسطينية في مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية لتكون قادرة على إدارة الجهود والأنشطة التنموية بكفاءة وفاعلية.



وذكر أن التعاون يمتد ليشمل العديد من المجالات الإنمائية والمتمثلة في إعداد الدراسات الاستشارية والمشاركة في ورش العمل والمؤتمرات واللقاءات التنموية وغيرها من الفعاليات التي تجسد طبيعة هذه العلاقة.



وأشار الى أن البرنامجين التدريبيين -الأول كان بعنوان «مشروعك الصغير من الفكرة الى التشغيل والتطوير» والثاني «التحول الرقمي وقضايا التنمية» وممول من قبل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، استهدفا 50 من رواد الأعمال الفلسطينيين وممثلين عن قطاعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية.