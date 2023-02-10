قدم النائب حمدان العازمي اقتراحا لتطبيق نظام التعليم عن بعد خلال شهر رمضان الكريم في جميع مراحل التعليم العام والجامعي على أن يكون اختياريا للطلبة.

وقال العازمي: نظرا لخصوصية شهر رمضان الكريم، ومن باب دفع المشقة عن المواطنين في هذا الشهر الفضيل، ونظرا لأن الدراسة الحضورية في شهر رمضان تشكل عبئا على الهيئة التعليمية والطلاب في مختلف المراحل الدراسية، فضلا عن الازدحام المروري الشديد خلال هذا الشهر الفضيل وما يصاحبه من مشقة على المواطنين، وبعد نجاح الدولة في تطبيق نظام التعليم عن بعد خلال فترة جائحة كورونا، فإن الاقتراح ينص على ما يلي: تطبيق نظام التعليم عن بعد خلال شهر رمضان الكريم في جميع مراحل التعليم العام والجامعي على أن يكون تطبيق هذا النظام اختياريا للطلبة.