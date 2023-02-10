

نفت الفنانة عبير صبري حقيقة الأخبار التي انتشرت عن وجود خلاف بينها وبين الفنانة ريهام حجاج في كواليس مسلسل «جميلة» الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، أو وجود تدخلات في تغيير السيناريو، وقالت: «الكواليس مفيش أحلى من كده، ومفيش أي مشكلة من أي نوع، الكتابة مش مسموح حد يتدخل فيها والأستاذ أيمن سلامة لسه بيكتب، وهقول سر المفروض مقولوش، ريهام حجاج طلبت من الأستاذ أيمن سلامة أنه ميزودش شغلها ويدي فرصة للزملاء، ودا عكس كل اللي بيتقال عنها».



وأكملت عبير، خلال لقائها في برنامج «الراديو بيضحك» عبر إذاعة «الراديو 9090»: «ريهام لا تتدخل في أي شيء، والمسلسل من إنتاج العدل جروب، والمنتج جمال العدل متواجد يوميا ويشرف على كل التفاصيل في التصوير، أي حاجة بتتقال على ريهام غير صحيحة، هي مظلومة في كل حاجة، والناس عايزة تحطها في صورة غير صورتها».



وتابعت: «ريهام حجاج شخصية هادية إلى أقصى درجة وغير محبة للسوشيال ميديا، هي بتحب تقدم الشغل والناس تتفرج، بحاول أقنعها إننا ننزل صور وأخبار عن المسلسل وهي مش بتحب، ودا بيخلي الدنيا هادية والناس تبقى عاوزة تعرف أي حاجة عننا ويطلعوا إشاعات عشان نطلع نرد».



يذكر أن مسلسل «جميلة» من بطولة: ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، يسرا اللوزي، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.