المحافظة على شرب الماء باستمرار يقلل من فرص التعرض لهذا المرض وتجنبه

من أعراض الإصابة به الشعور في بدايته بالضغط أو الألم أسفل البطن أو أسفل الظهر



أكد رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة د. محمد الغانم أن النساء أكثر عرضة لالتهابات المسالك البولية من الرجال ، مبينا أن ذلك يرجع إلى طول الإحليل عند الرجال.

وأضاف أن نحو 40% من السيدات يتعرضن إلى التهاب المسالك البولية مرة واحدة على الأقل في حياتهن ، موضحا أن أكثر السيدات المعرضات للإصابة هن المتزوجات ، وكذلك السيدات في فترة الحمل ، وبعد إجراء عمليات جراحية .

وأشار الغانم إلى أن المحافظة على شرب الماء باستمرار يقلل من فرص التعرض للالتهابات المسالك البولية ، مشيرا إلى أن هناك دراسة أجريت أظهرت أن النساء اللواتي أضفن 1.5 لتر من المياه يوميا لاستهلاكهن المعتاد لمدة 12 شهرا كن أقل عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية بنسبة 50 في المئة.

وأردف أن من أعراض الإصابة بالتهابات المسالك البولية عند المرأة أنها قد تشعر في بدايته بالضغط أو الألم أسفل البطن ، أو آلام أسفل الظهر ، وكذلك من الأعراض الدالة على التهابات المسالك البولية عند المرأة الشعور بالألم أو الحرقة أثناء التبول وتكرار الذهاب إلى دورة المياه ، والشعور بحاجة ملحة للذهاب إلى دورة المياه، مع وجود كميات قليلة من البول، وكذلك الاستيقاظ ليلاً للتبول بشكل ملحوظ .

وتابع الغانم : كما أنه من الممكن أن تلاحظ السيدة تغيراً في رائحة ولون البول ، ويتبقى أن نذكر أن وجود الدم في البول ، أو الارتفاع بدرجة الحرارة مصحوباً بالغثيان .

وذكر الغانم أن وسائل الوقاية من التهابات المسالك البولية عند المرأة بجانب المحافظة على شرب الماء باستمرار تتلخص في شرب التوت البري ، والذي ثبتت فعاليته في مكافحة التهابات المسالك البولية ، كذلك يجب المحافظة على منطقة الأعضاء التناسلية نظيفة وجافة ، وكذلك تجنب استخدام الصابون والعطور ذات الروائح النفاذة ، مع تجنب استخدام السراويل الضيقة ، وارتداء الملابس القطنية التي تشعر الشخص بالراحة .