

أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار عن توسيع محفظة صانع السوق لديها، وذلك من خلال تسجيلها كصانع سوق على سهم بنك الخليج، وعلى ذلك يصل إجمالي عدد الشركات التي تحصل على خدمات صانع سوق من الكويتية للاستثمار إلى 8 شركات مدرجة في بورصة الكويت في أول سنة لها من تقديم هذه الخدمة.



وتتضمن هذه القائمة بالإضافة إلى بنك الخليج، كلا من بنك بوبيان وبنك الكويت الدولي KIB وشركة بوبيان للبتروكيماويات والشركة القابضة المصرية الكويتية والشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات، وشركة ميزان القابضة وشركة نور للاستثمار المالي.



وفي هذا السياق، قال مساعد المدير العام لقطاع إدارة الأصول عماد تيفوني في تصريح صحافي إن «صانع السوق» هي من الخدمات التي يتم تقديمها بهدف تعزيز سيولة الأوراق المالية، ويتم ذلك من خلال توفير طلبات الشراء والبيع في جدول الأوامر، وتنفيذ الصفقات بهدف توفير بائع لكل مشتر ومشتر لكل بائع، وذلك وفقا لضوابط وضعتها الجهات الرقابية لتحقيق المصلحة العامة للمساهمين، مشيرا إلى أن هذه الخدمة شهدت إقبالا كبيرا من الشركات المدرجة، حيث إن أعداد المشتركين فيها بتزايد، وسجلت حتى الآن أكثر من 50 شركة مدرجة صانع سوق أو صانعي سوق على أوراقها المالية.



وأضاف ان خدمة صانع السوق أصبحت من الخدمات الضرورية للشركات المدرجة حتى تزيد من تداولات أسهمها، وذلك يعود الى مصلحة الشركة بشكل خاص من خلال توفير صانع السوق العرض والطلب على أسهم الشركة المدرجة لتمكين المستثمرين من الدخول أو التخارج من أسهم الشركة في أسرع وقت وبأفضل الأسعار، كما أن الخدمة لها أثر إجابي للمنفعة العامة للسوق الكويتي، حيث إن زيادة التداولات تنقل السوق إلى مصاف الأسواق الفعالة Efficient markets، وهذا من شأنه أن يجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.



ولفت تيفوني إلى أن «صانع السوق» أصبح أداة لا يمكن للشركات الباحثة عن التميز وضخ المزيد من السيولة على أسهمها تجاوزها، كما أن من مسؤوليات الإدارات التنفيذية في الشركات المدرجة تعزيز الثقة في أداء سهم شركاتها لخدمة مصالح مساهميها.



وأكد حرص «الكويتية للاستثمار» على المساهمة في تطوير السوق بما يتيح لها تحقيق المزيد من المكاسب من تطور السوق الكويتي بشكل عام، وذلك من ضمن استراتيجية الشركة التوسعية في تقديم كل ما هو جديد من خدمات وأدوات مالية، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتميزة التي تقدمها الشركة كالصناديق والمحافظ الاستثمارية، وذلك لما تتمتع به الشركة من خبرة طويلة وعريقة في إدارة جميع أنواع الخدمات والأدوات الاستثمارية.



وتقدم «الكويتيـــــة للاستثمار» التي حصلت على رخصة صانع سوق في أواخر عام 2021، وباشرت بتقديم الخدمة في عام 2022، خدمة صانع السوق بإدارة فريق عمل متخصص ومحترف ويملك الخبرة في خدمة صانع السوق وفي مجال الأسواق بشكل عام، باستخدام أحدث الأنظمة الآلية المتطورة ووفق أفضل الممارسات العالمية ليتم تقديم الخدمة بجودة عالية لتتناسب مع رغبات عملائها.