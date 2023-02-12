عبدالكريم العبدالله



أعلنت مديرة إدارة خدمات نقل الدم د.ريم الرضوان عن إعادة تشغيل فرع التبرع بالدم في مستشفى جابر الأحمد ليكون من بين 8 فروع تم افتتاحها في السنوات الأخيرة وذلك ضمن خطة الإدارة الاستراتيجية للتوسع في الخدمات وزيادة المخزون العام للدم.



وأشارت الرضوان في تصريح لـ«الأنباء» إلى أن فرع التبرع بالدم مستشفى جابر الأحمد يحتوي على 6 أسرة، وبذلك سيبلغ عدد الأسرة الإجمالي 96 سريرا في جميع الأفرع.



ولفتت إلى أن «الفرع يستقبل المتبرعين خلال أوقات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من الساعة 7.30 صباحا حتى 8.30 مساء ليخدم التابعين لمنطقة مبارك الكبير الصحية»



وأوضحت د.الرضوان أن هذا الفرع قد تم افتتاحه في ديسمبر 2018، إلا انه وبسبب تداعيات جائحة كورونا وما ترتبت عليها من تخصيص لمستشفى جابر بالكامل لعلاج الحالات المصابة في ذلك الوقت فقد تم ايقاف العمل مؤقتا بهذا الفرع.



وأفادت بأنه نظرا لاستقرار الوضع وحرصا من الإدارة على تطوير خدمات نقل الدم، فقد تم إعادة تشغيل فرع مستشفى جابر والذي من شأنه المساهمة في زيادة الدخل اليومي للتبرع بالدم بنسبة 6%، علاوة على تخفيف الضغط على البنك الرئيسي وتوفير العناء والوقت والجهد للمراجعين.



وكشفت عن أنه خلال عام 2022 تم جمع ما يعادل 88 ألف كيس دم في بنك الدم المركزي والأفرع التابعة له، وذلك باستخدام أحدث التقنيات العالمية من ناحية السلامة والجودة، مبينة أن الحاجة دائمة للمتبرعين بالدم للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى.