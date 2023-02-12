فيصل المطوع: ما خلفه الزلزال المدمر يحتم علينا مساعدة إخواننا في تركيا وسورية

سنبقى على اتصال مع الجهات المعنية لتحديد سبل تقديم المزيد من المساعدات



أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن تبرعها بمساعدات مالية لصالح جمعية الهلال الأحمر الكويتي بقيمة تبلغ 2.5 مليون دولار أميركي، وذلك لدعم جهود الجمعية في تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل المطوع: «إن ما خلفه الزلزال المدمر من آلاف الضحايا والمصابين يحتم علينا مساعدة إخواننا في تركيا وسورية. ستبقى أيدينا مفتوحة دائما لمد يد العون وسنبقى على اتصال مع الجهات المعنية لتحديد سبل تقديم المزيد من المساعدات خلال مراحل الإغاثة المقبلة».



يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي هي مؤسسة تطوعية تقدم المساعدة والعون في مختلف الأزمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الحروب أو غيرها، لمختلف الدول دون التفريق بسبب الجنس أو الدين أو أي اعتبارات سياسية أخرى، فهي تقوم بواجبها الإنساني تجسيدا لحرص الكويت على إغاثة المنكوبين وإنقاذ الضحايا والمتضررين.