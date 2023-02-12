وجه النائب فيصل الكندري 3 أسئلة إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، بشأن إجراءات الشراء في إدارة المستودعات الطبية، وعدد التعاقدات المباشرة للأدوية خلال جائحة كورونا، والشركات التي رست عليها مناقصة خدمات التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات، ونصت الأسئلة على ما يلي:



السؤال الأول:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



أولا: إجراءات الشراء في إدارة المستودعات الطبية:



1- ما أنواع طلبات الشراء؟ وما آلية اختيار نوعها؟



2- عدد الطلبات التي تقل عن نصاب لجنة المناقصات، وهل يتكرر طلب المادة بسعر أقل من 75 ألف دينار؟ يرجى الإفادة مع الأسباب.



3- ما الفرق بين الممارسة العامة والممارسة المحدودة؟ وما آلية اختيار نوع الممارسة؟



4- هل يوجد شراء مباشر؟ وما معايير اختيار هذا النوع من الشراء؟



5- هل جميع الأصناف في إدارة المستودعات الطبية والهندسة الطبية تحمل أرقاما مخزنية معرفة؟ وما معايير الترسية؟



6- هل جميع الأدوية مسجلة لدى إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية؟ وكيف تكون الترسية للمادة إذا كانت غير مسجلة؟ وهل يكتفى بوجود قيد وكالة؟ يرجى تعريف مصطلح قيد وكالة، ومنذ متى جرى العمل به؟



7- هل توجد طلبات خاصة؟ وهل هذه المواد تحمل أرقاما مخزنية أو أرقاما خاصة؟



8- ما الإجراءات المتبعة في حال احتياج الأقسام في المستشفيات لتنوع صنف؟



9- عدد الأصناف التي شاركتم بها في مناقصات الشراء الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، يرجى تزويدي بقائمة المواد والأسعار والإحصائيات الخاصة بها، كما يرجى تزويدي بقائمة المواد التي لم تشاركوا بها وإرفاق الإحصائيات وسبب عدم المشاركة.



10- جميع التعاقدات منذ بداية سنة 2020 حتى الآن.



11- هل جميع الشركات التي تعاقدتم معها مرخصة من وزارة الصحة؟ وهل توجد لها مستودعات لتخزين المواد المطلوبة حسب التعاقدات مع الوزارة؟ وهل هذه المستودعات مرخصة من الوزارة ومستوفية اشتراطات التخزين والنظافة العامة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تراخيص هذه الشركات ومستودعاتها الصادرة من وزارة الصحة.



ثانيا: إدارة الهندسة الطبية:



1- ما معايير شراء المحاليل والمستهلكات المخبرية؟ وهل تخضع لتقييم الجودة من جهة مختصة؟ وهل تخضع للتسجيل في إدارة الرقابة الدوائية والغذائية؟ يرجى تزويدي بإفادة الجهة المختصة بما يخص المواد المذكورة، وهل شراء المواد المذكورة أعلاه يكون عن طريق الشراء المباشر أو عن طريق ممارسة عامة أو محدودة؟



2- عدد هذه العقود منذ بداية سنة 2020 حتى الآن، وكم كان المجموع الكلي لها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التعاقدات المباشرة مع تبيان السبب.



3- ما المواد التي كان شراؤها عن طريق ممارسة عامة أو محدودة؟ وما سبب شرائها عن طريق ممارسة عامة أو محدودة؟ وكم بلغ عدد هذه الممارسات منذ سنة 2020 حتى الآن؟ يرجى تزويدي بصور ضوئية من التعاقدات والمجموع الكلي لها في كل سنة مالية.



4- ما معايير شراء الأجهزة؟ وما الجهة المسؤولة عن تقييم الجهاز؟ وهل شراؤها يكون عن طريق الشراء المباشر أو ممارسة عامة أو محدودة منذ بداية سنة 2020 حتى الآن؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن التعاقدات والمجموع الكلي لها في كل سنة مالية.



5- هل جميع الشركات التي أبرم التعاقد معها مرخصة من وزارة الصحة؟ وهل يوجد لها مستودعات لتخزين المواد المطلوبة حسب التعاقدات مع الوزارة؟ وهل هذه المستودعات مرخصة من الوزارة ومستوفية اشتراطات التخزين والنظافة العامة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تراخيص هذه الشركات ومستودعاتها الصادرة من وزارة الصحة.



السؤال الثاني



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



إدارة المستودعات الطبية:



أولا الأدوية



1- عدد التعاقدات المباشرة للأدوية خلال جائحة covid-19.



2- ما سبب التعاقد المباشر؟ وهل توجد أصناف من الأدوية تشترى من شركات مصنعة متعددة وأبرمت وزارة الصحة تعاقدا مباشرا لها بدلا من طرحها على شكل ممارسة؟ وفي حال اعتذار الشركات المصنعة الأخرى عن المشاركة في الممارسة أو عن التصنيع، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الخطابات.



3- صورة ضوئية من جميع التعاقدات المباشرة منذ 1 يناير 2020 إلى 2021/3/31 مرفقا معها إحصائيات الأدوية في حين الطلب والتعاقد.



4- هل جميع الشركات التي أبرم التعاقد معها خلال جائحة covid 19 لتوريد الأدوية قد سبق التعامل معها قبل الجائحة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن تسجيلها في إدارة المستودعات الطبية والتراخيص الممنوحة لها ولمستودعاتها وصورة ضوئية عن شهادات التسجيل لجميع الأدوية التي أبرم التعاقد المباشر لها.



5- هل استهلكت جميع الكميات أو توجد كميات لم تستهلك؟ مع تزويدي بإحصائيات حديثة عن هذه الأدوية.



ثانيا: اللوازم الطبية



1- عدد التعاقدات المباشرة للمواد surgical mask، KN95، N95 MASK، Gloves، Face shield بجميع الأحجام والأنواع خلال جائحة covid 19.



2- ما سبب التعاقد المباشر بدلا من طرحها على شكل ممارسة؟ وفي حال اعتذار الشركات المصنعة الأخرى عن المشاركة في الممارسة أو عن التصنيع، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الخطابات وصورة ضوئية من جميع التعاقدات المباشرة منذ 1 يناير 2020 إلى 2021/3/31 مرفق معها إحصائية للمواد المذكورة أعلاه في حين الطلب والتعاقد.



3- هل جميع الشركات التي تم التعاقد معها خلال جائحة covid 19 لتوريد المواد المذكورة أعلاه قد سبق التعامل معها قبل الجائحة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن تسجيل هذه الشركات في إدارة المستودعات الطبية والتراخيص لها ولمستودعاتها، وصورة ضوئية عن شهادات التسجيل أو تقييم جودة المنتج من الجهة المختصة في قطاع الصحة العامة.



4- أين خزنت جميع المواد المذكورة في (ثانيا)؟ وهل هذه المخازن أو المستودعات مرخصة لوزارة الصحة وتخضع لاشتراطات التخزين من ناحية درجة الحرارة وسلامة المبني والنظافة العامة؟ هل تعرضت بعض من هذه المواد للتلف بسبب سوء التخزين؟ وفي حال تخزين هذه المواد لدى مستودعات تابعة للشركات الموردة، هل هذه المستودعات مرخصة من القطاع المختص في وزارة الصحة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن ترخيص المستودع والمساحة.



5- إفادة ديوان المحاسبة بخصوص جميع التعاقدات الخاصة بكل ما ذكر.



6- ما سبب لجوء وزارة الصحة إلى حسم النزاعات في مجلس الوزراء حول التعاقدات المباشرة؟



7- كشف بعدد طلبات الشراء التي من خلالها طلبت أسعار للمواد المذكورة منذ 1 يناير 2020 إلى 31 مارس 2021 والتي لم تعرض على مجلس الوزراء لحسم النزاعات مع بيان السبب.



8- كشف بأسماء ومناصب جميع من طلب الأسعار حتى مرحلة اعتماد التعاقد.



9- هل توجد شركات أبرم التعاقد المباشر معها أو رسي عليها من خلال ممارسات عامة أو محدودة تعود إلى أحد القياديين أو الإشرافيين أو الموظفين في الوزارة؟



10- هل صرفت إدارة المستودعات الطبية الكمامات من الأنواع المذكورة أعلاه منتهية الصلاحية للمستشفيات والمرافق الصحية؟ مع بيان السبب.



11- هل غيرت إدارة المستودعات الطبية صلاحية الكمامات لفترة أطول وذلك بغرض صرفها والتخلص منها؟ وهل خاطبت جهات فنية أو غيرها للاستئناس بالرأي بغرض الموافقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن الكتاب الصادر من الإدارة للجهات المختصة بالموافقة على الطلب، وبصورة ضوئية بردود هذه الجهات، وهل هذه الجهات مختصة فنيا بالموافقة على تمديد صلاحية الكمامات؟ وهل توجد دراسات أو مستند فني لذلك؟ وهل كانت الوزارة ممثلة بكم وبالوكيل المساعد ووكيل الوزارة على علم بهذه الإجراءات آنذاك؟



إدارة الهندسة الطبية:



ثالثا: اللوازم والمستهلكات المخبرية



1- هل يوجد تعاقد مباشر لفحص الـ rapid test وPCR TEST؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، ما سبب التعاقدات المباشرة؟ وفي حال اعتذار الشركات المصنعة الأخرى عن المشاركة في الممارسة أو عن التصنيع، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الخطابات وبصورة ضوئية من جميع التعاقدات المباشرة منذ 1 يناير 2020 إلى 2021/3/31 مرفقا معها إحصائيات للمادتين المذكورتين أعلاه، كما يرجي تزويدي بصورة ضوئية بالممارسات بخصوصهما (إن وجدت).



2- هل كانت جميع الشركات التي أبرم التعاقد معها خلال جائحة covid 19 لتوريد المادتين المذكورتين أعلاه قد سبق التعامل معها قبل الجائحة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن تسجيلها في إدارة الهندسة الطبية والتراخيص لها ولمستودعاتها من القطاع المختص في وزارة الصحة وبصورة ضوئية عن شهادات التسجيل أو تقييم جودة المنتج من الجهة المختصة في قطاع الصحة العامة أو إدارة المختبرات.



3- هل استهلكت جميع الكميات أم توجد كميات لم تستهلك؟ مع تزويدي بإحصائيات حديثة عنها وعن مكان تخزينها، وهل هذه المخازن أو المستودعات مرخصة لوزارة الصحة وتخضع لاشتراطات التخزين من ناحية درجة الحرارة وسلامة المبنى والنظافة العامة؟ وهل تعرضت بعض من كميات هاتين المادتين للتلف بسبب سوء التخزين؟ أما إذا كان تخزينها في مستودعات تابعة للشركات الموردة، فهل هذه المستودعات مرخصة من القطاع المختص في وزارة الصحة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن ترخيص المستودع والمساحة.



4- هل ورد فحص HCG بالخطأ؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي باسم الشركة وسندات التسلم والإجراءات المتخذة حيال هذه المادة، وهل صرفت مستحقاتها للشركة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن التعاقد وسندات التسلم وصرف المستحقات (إن وجدت).



5- كشف بأسماء ومناصب جميع من طلب الأسعار لهذه المادة إلى مرحلة اعتماد التعاقد.



رابعا:



تعاقدت وزارة الصحة خلال فترة جائحة covid 19 مع مختبرات تابعة لمراكز طبية ومستشفيات أهلية لتقدم خدمة فحص PCR بمقابل مادي وتحمل نفقتها المواطنون والمقيمون.



1- ما المعايير التي على أساسها أبرمت الوزارة اتفاقا أو تعاقدات مع بعض المراكز الطبية والمستشفيات بذاتها، ودون غيرها؟



2- هل يملك أحد أو أكثر من القياديين في وزارة الصحة بعض الأسهم في بعض هذه المستشفيات أو المراكز الطبية؟



3- كم بلغت التكلفة الإجمالية لجميع التعاقدات الخاصة بمواجهة وباء covid-19؟



السؤال الثالث



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما عدد الشركات التي رست عليها مناقصة خدمات التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات؟ يرجى تزويدي بأسماء أصحابها وصورة من سجلاتهم التجارية، وقيمة كل مناقصة على حدة، وعدد العمالة الوطنية والوافدة لكل مناقصة وقيمة أجورهم وتحليل الأسعار لكل مناقصة.



2- شروط المناقصة العامة أو الخاصة والشروط والضوابط اللازمة لدخول المناقص للمشاركة في المناقصة، والشروط الواجب توافرها في سابقة الأعمال للشركة المشاركة في المناقصة.



3- الإجراء الذي اتخذتموه تجاه الشركات التي صرفت رواتب من دون وجه حق للعمالة من مدة شهرين لمدة 25 شهرا وفقا لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة.



4- كشوف الرواتب التي دفعتها الشركات للعمالة شهريا.



5- الإجراء الذي اتخذتموه تجاه الشركات التي وقعت غرامات عليها نتيجة مخالفتها شروط المناقصة والواردة في تقرير ديوان المحاسبة.



سأل عن المعايير التي على أساسها أبرمت وزارة الصحة اتفاقاً أو تعاقدات مع بعض المراكز الطبية والمستشفيات بذاتها ودون غيرها لفحص «كورونا»