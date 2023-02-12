

وجه النائب أ.د.حمد المطر سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، بشأن إنشاء مركز الفنيطيس الصحي، قال في مقدمته: اهتمت الكويت منذ نشأتها الأولى بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمواطنيها، وذلك من خلال مراكز صحية تخصصية في مختلف المناطق معدة لخدمة سكان المنطقة وتوفير الخدمات الصحية المطلوبة لهم.



وقد تعاقدت وزارة الصحة على إنشاء مركز صحي في منطقة الفنيطيس لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لسكان المنطقة، إلا أن افتتاح هذا المركز تأخر عن الموعد المحدد له بصورة ظاهرة، وشاب أعمال إنشائه بعض القصور والملاحظات.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1- ما تاريخ إبرام عقد إنشاء مركز الفنيطيس الصحي؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد.



2- بيان تفصيلي بجميع الأعمال المتفق على إنجازها بموجب هذا التعاقد.



3- ما الميعاد المحدد في العقد المبرم مع المقاول للانتهاء من جميع الأعمال؟



4- ما قيمة الأعمال الإجمالية المتفق عليها في العقد المبرم مع المقاول؟



5- الأعمال التكميلية أو التعديلية التي أضيفت للعقد (إن وجدت).



6- فترات التمديد الزمنية التي منحت للمقاول، مع تحديد أسباب ومبررات التمديد، ومن قام بمنحه.



7- صورة ضوئية من تقارير لجنة التسلم المبدئي للمشروع، موضحا فيها جميع الملاحظات التي أبديت حول المشروع.



8- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بناء على ملاحظات لجنة التسلم المبدئي؟



9- ما تاريخ التسلم الفعلي للمركز؟ مع بيان فترة التأخير الإجمالية.



10- قيمة الغرامات التي وقعت على المقاول منذ التعاقد حتى تاريخ تسلم المبنى، مع تحديد أسباب هذه الغرامات (إن وجدت).



كما وجه النائب د.حمد المطر سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني بشأن الترقيات العلمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، نص على ما يلي: نظرا لأهمية البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية، وضرورة المحافظة على جودة هذه المؤسسات وسمعتها من أي إجراءات تقدح فيها، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- عدد لجان التحقيق التي شُكلت في مواضيع تخص الترقيات العلمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتواريخ انعقادها وأسماء أعضاء هذه اللجان، ومواضيع القضايا التي نُظرت، وأسماء أعضاء هيئة التدريس التي تنظر اللجان في قضاياهم، ونتائج هذه اللجان، والإجراءات التي اتخذت بناء على نتائج هذه اللجان من تاريخ توليكم منصب الوزارة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟