عبدالعزيز المطيري



قدم النائبان مهلهل المضف وشعيب شعبان اقتراحا حول عدم تعيين أي مستشار غير كويتي في جميع مؤسسات الدولة والوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية التابعة على أن يشكل ديوان الخدمة المدنية فريقا مختصا يوفر كفاءات وطنية لسد أو استكمال تعيين مستشارين كويتيين بدلا من السابقين في أجهزة الدولة مع تكويتها بشكل كامل دون استثناء أو نقصان. وحدد الاقتراح ان يكون تعيين المستشار غير الكويتي بأضيق الحدود وبشرط ان تكون شهادته العلمية لا يحملها اي كويتي ولفترة معينة من الزمن غير قابلة للتجديد أو لمهمة بعينها وينتهي دوره فور انتهائها، وفي كل الأحوال لا يحصل على اي ميزة مالية، ويجب ان تكون شهادته صادرة من إحدى الجامعات الخمسين الأولى الحاصلة على التصنيف الدولي للاعتماد الأكاديمي.



وعلل المضف وشعبان أسباب تقديمهما للاقتراح بأن بلدنا يزخر بالكفاءات التي لا تصل إلى مواقعها المفترضة ولا توظف لمصلحة البلاد التي تبدو في بعض الأحيان وكأنها تعاني من فقر دم وطني.



وزادا: إن ادارة الكفاءات الوطنية تتطلب رؤية قائمة على المعرفة قبل كل شيء من أجل اكتشاف هذه الكفاءات وتحديد مجالاتها ومواقعها، ثم إعادة استثمارها وطنيا، وقد آن الوقت ان نستغل هذه الكفاءات ونستثمرها لما فيه خير للبلاد والعباد. وأكدا في اقتراحهما ان لدينا في الجامعات والكليات من الأكاديميين والأساتذة مئات الكفاءات وآلاف المتقاعدين من أصحاب الخبرة والشباب المؤهلين، اضافة إلى آلاف اخرى ممن أهلهم القطاع الخاص.