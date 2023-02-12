وجهت النائبة عالية الخالد سؤالين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن سبب الاستغناء عن ملاعب العشب الطبيعي واستبداله بالعشب الصناعي في المدارس الحكومية، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن مكونات العشب الصناعي المستورد. وجاء سؤالها إلى وزير التربية كما يلي:



زودت أغلب الملاعب الرياضية الكائنة في الأراضي والمنشآت الحكومية أو الأهلية الخاصة بما يطلق عليه (العشب الصناعي)، وتم التوسع في استخدام هذا العشب الصناعي في بعض المناطق السكنية والجهات الحكومية، ولما كان تكوين العشب الصناعي في أغلبه من مواد كيميائية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد المدارس الحكومية وعدد المدارس الخاصة التي تعتمد في ملاعبها وحدائقها على العشب الصناعي، وعدد ملاعب العشب الصناعي الموجودة حاليا في المدارس الحكومية والخاصة؟



2- ما سبب الاستغناء عن ملاعب العشب الطبيعي واستبداله بالعشب الصناعي في المدارس الحكومية؟



وجاء سؤالها إلى وزير التجارة كما يلي:



زودت أغلب الملاعب الرياضية الكائنة في الأراضي والمنشآت الحكومية أو الأهلية الخاصة بما يطلق عليه (العشب الصناعي)، وتم التوسع في استخدام هذا العشب الصناعي في بعض المناطق السكنية والجهات الحكومية، ولما كان تكوين العشب الصناعي في أغلبه من مواد كيميائية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل تفحص جميع أنواع العشب الصناعي المستورد للكويت؟ وهل تم التأكد من عدم وجود أي احتمال بأن تكون المواد المصنوعة منه مصدرا محتملا للسموم المسببة للسرطان؟



2- ما مكونات العشب الصناعي المستورد للكويت؟