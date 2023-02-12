عبدالعزيز المطيري



قدم النائب شعيب شعبان اقتراحا لضم مدة الدورة العسكرية للطلبة الضباط وضباط الصف والأفراد في جميع الجهات العسكرية لمدة الخدمة العسكرية واحتسابها من ضمن سنوات العمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



وعلل شعبان اقتراحه بالتالي: لما كان بعض الضباط وضباط الصف في الجهات العسكرية تحصلوا على أحكام نهائية من القضاء بضم مدة الدورة العسكرية لمدة الخدمة العسكرية واحتسابها من ضمن سنوات العمل لدى التأمينات الاجتماعية، أصبح من الضرورة العمل على تحقيق هذا المطلب كونه حقا تعزز من خلال أحكام قضائية باتة أنصفت العسكريين في القطاعات كافة. وأضاف ان مدة الدورة العسكرية تعتبر من ضمن مدة الخدمة، خصوصا لمن استمر في السلك العسكري ولم يتم تسريحه أو قدم استقالته فهؤلاء يستحقون احتسابها، وشدد النائب شعيب شعبان أنه مستمر في متابعة القضايا الشعبية التي طرحها أثناء حملته الانتخابية.