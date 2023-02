بدأت شركة ديليفرو سنة 2023 بحملة خصصت لتشجيع الجميع على اتباع عادات وأنماط حياة صحية بمناسبة السنة الجديدة. وقد عقدت شراكة مع النادي الرياضي المحلي، The Burrow، لتقديم عضويات مجانية في خدمة ديليفرو بلس للمشتركين الجدد والحاليين لمدة 3 أشهر، وهي خدمة اشتراك مجانية غير محدودة للتوصيل من المطاعم والمقاهي ومحلات البقالة متاحة للعملاء في الكويت. وتعليقا على هذه الشراكة، قالت سهام الحسيني، المديرة العامة لشركة ديليفرو الكويت: «نحن متحمسون للشراكة مع The Burrow لتقديم اشتراكات مجانية في خدمة ديليفرو بلس لأعضاء النادي الرياضي الحاليين والجدد. ونحن على ثقة أنه من خلال عضوية النادي الرياضي وديليفرو بلس سيتمكن العملاء من الحفاظ على عادات صحية على مدار العام».



في السياق نفسه، قال جاسم المضف، الرئيس التنفيذي في The Burrow: «نحن متحمسون للشراكة مع ديليفرو لإتاحة الفرصة لأعضاء النادي لدينا للاستمتاع بعضوية إضافية ستشجعهم على الجمع بين روتين لياقتهم البدنية وخيارات تغذية صحية، وهي توليفة رابحة ستضعهم بلا شك على طريق النجاح. ولا يسعنا الانتظار لبدء طلب الأطعمة المفضلة لدينا والوجبات الخفيفة الصحية مع ديليفرو بلس»، وللاشتراك في هذه الخدمة، ينبغي على العملاء زيارة الموقع التالي https://deliveroo.com.kw/en/plus أو الانضمام لهذه الخدمة من خلال تطبيق ديليفرو للهاتف المحمول. وللاشتراك في عضوية نادي The Burrow، يمكن للعملاء زيارة النادي أو الاتصال على: 69962877.