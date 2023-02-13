القاهرة - هناء السيد



ثمن د.محمد الحويلة عضو مجلس الأمة عضو البرلمان العربي جهود البرلمان العربي وتنظيمه للمؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، مشيرا إلى اصداره وثيقة برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي والتي سيتم رفعها إلى القادة العرب في القمة العربية المقبلة.



جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» في ختام أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ورؤساء البرلمانات العربية ومن يمثلهم وتشيف شارومبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا.



وأشار الحويلة إلى أن الوثيقة تحمل مسمى «رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي»، وترفع الى القمة العربية المقبلة على مستوى القادة العرب، لكي تكون تحت نظر جامعة الدول العربية، للاسترشاد بها، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل إعداد الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي التي صدر بها قرار من القمة العربية الحادية والثلاثين في جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية.



ومن جانبه، اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب بمملكة البحرين عبدالنبي سلمان ان هناك توافق في الرؤى والمقترحات تجاه القضايا العربية العربية بين دولة الكويت ومملكة البحرين مؤكدا على التعاون والتكاتف لتعزيز العمل العربي المشترك جاء ذلك في ختام المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية في تصريحات خاصة



لـ «الأنباء». وأشار سلمان إلى أن الأمن الغذائي يعتبر احد أبرز التحديات التي تواجه دول العالم في الآونة الأخيرة. وتقدم سلمان بعدة مقترحات لتحقيق الأمن الغذائي لأوطاننا وشعوبنا العربية.



وأوضح أن الوثيقة تضمنت أبرز التحديات التي تواجه الأمة العربية في ملف الأمن الغذائي، كما تضمنت عددا من التوصيات والمرئيات البرلمانية التي يمكن أن تسهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي منها: إيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة. وتوطين التكنولوجيا وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية. وتعزيز الاستثمارات العربية في القطاع الزراعي. وتنمية الثروة السمكية والحيوانية في الدول العربية. وحوكمة إدارة الموارد المائية العربية وتبني رؤية عربية موحدة تجاه قضية الأمن المائي العربي. وضرورة تحقيق التكامل العربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء. ودعوة الدول العربية إلى إطلاق مبادرة التحالف العربي للأمن الغذائي. وضرورة تحقيق التكامل بين الأدوات والمبادرات العربية لتحقيق الأمن الغذائي. وتعزيز الجهود العربية في مواجهة التغيرات المناخية. وتعزيز دور الديبلوماسية البرلمانية في حل الأزمات والصراعات في المنطقة العربية.