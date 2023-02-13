وجه النائب د.خليل أبل سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بشأن سياسة التكويت في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ونص السؤال على ما يلي:



نمى إلى علمي أن عمادة كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تؤخر وتوقف تعيين المواطنين الحاصلين على درجة الدكتوراه، في حين أنها تجدد لأعضاء هيئة التدريس الوافدين دون التقيد بسياسة التكويت والإحلال، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كشف بعدد الطلبات المقدمة إلى كلية التربية الأساسية بخصوص طلب تعيين أعضاء هيئة التدريس من الكويتيين في الكلية للسنة الدراسية من (2021/2020) وحتى (2023/2022)، متضمنا تخصصاتهم العلمية والقسم الراغبين بالعمل به حسب شهاداتهم، مع تزويدي بالطلبات التي قدمت خلال هاتين السنتين ولم يعين أي من المتقدمين إليها.



2 ـ جميع قرارات لجان التعيينات لكل قسم علمي بكلية التربية الأساسية من طالبي شغل الوظائف التدريسية للسنة الدراسية من (2021/2020) حتى (2023/2022)، موضحا فيها الطلبات المقبولة والمرفوضة.



3 ـ ما سبب التأخير أو الامتناع عن تعيين بعض أعضاء هيئة التدريس الكويتيين المتقدمين للتدريس في مختلف الأقسام العلمية بكلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ عام 2020 إلى عام 2022؟



4 ـ إذا كانت طلبات التعيين في عضوية هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية متوقفة، فما سبب عدم فتح باب التعيين بالأقسام العلمية المختلفة التابعة لها؟



5 ـ لماذا لم تلتزم عمادة كلية التربية الأساسية بتطبيق اللائحة القانونية بالامتناع عن تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس الوافدين حسب سياسة التكويت والإحلال حتى تاريخ طرح هذا السؤال؟



6 ـ هل صحيح أن عمادة كلية التربية الأساسية جددت لجميع أعضاء هيئة التدريس الوافدين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان الأسباب.



7 ـ ما مدى صحة أن عمادة الكلية جددت للأعضاء الوافدين الذين لم يحصلوا على اعتماد لشهاداتهم من وزارة التعليم العالي، بينما لا تعين الكويتيين الذين لم يحصلوا على اعتماد لشهاداتهم من وزارة التعليم العالي؟ إذا كانت الإجابة صحة الخبر فيرجى تعليل أسباب ذلك، مع بيان قانونية هذا الإجراء.