القاهرة - خديجة حمودة



افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023».



وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي وم. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.



ويشارك في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول، جميع الرؤساء التنفيذيين بقطاع الطاقة والبترول والغاز في العالم، بالإضافة إلى نخبة من وزراء الطاقة وممثلي الحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى بالاتحاد الأوروبي وأمناء كبريات منظمات الطاقة الدولية وقادة الأعمال والمستثمرين في قطاع الطاقة لبحث أهم القضايا لدعم تقدم قطاع البترول والغاز.



وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الجهد الذي تقوم به مصر مع شركات البحث والتنقيب سيصبح العنصر الحاسم في قيام منتدى الغاز لشرق المتوسط، لتخفيف آثار أزمة الطلب على الغاز لأوروبا خلال المرحلة القادمة.



وقال الرئيس السيسي، في ختام الجلسة الحوارية حول «أهمية التعاون في مجال الطاقة وتغير المناخ» خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023» إن ظهور اكتشافات غاز سواء في مصر أو لبنان أو إسرائيل أو أي دولة اخرى، ووصوله إلى أوروبا سيقلل من حجم الطلب والضغط الناتج عن الأزمة الروسية -الأوكرانية.



وأكد الرئيس السيسي أن الشركات الكبيرة التي تعمل في مجال الغاز تأثرت كثيرا بالانطباع عن فكرة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية، مما أثر على حجم الضخ للاستثمارات في مجال الطاقة الأحفورية للبترول والغاز وبالتالي حجم المعروض لم يكن بالمستوى المطلوب، وخلال فترة جائحة كورونا وبعدها الأزمة الروسية - الأوكرانية أصبحت هناك زيادة في الأسعار، مما يعني ضرورة عدم التأثر كثيرا بالانطباع والتعامل مع واقع الطلب ووقع نموه خلال السنوات القادمة.



ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بجميع الحضور في النسخة السادسة للمؤتمر، معربا عن تمنياته بالتوفيق.



كما ألقى رئيس الشركة المنظمة «دي ام جي» كريستوفر هوبسين كلمة أكد فيها أن المعرض يهدف إلى إطلاق قدرات مصر كشريك استراتيجي في مجال الطاقة ليجعلها مركزا من مراكز الطاقة الكبيرة.



وعبر هوبسين، في كلمته خلال افتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه وحضوره افتتاح فعاليات الدورة، كما عبر عن ترحيبه بجميع الحضور للنسخة السادسة من «ايجيبس 2023» باعتباره معرضا عالميا يعقد في مصر.



وأعرب عن شكره لوزير البترول والثروة المعدنية م. طارق الملا عن دعمه للمؤتمر والمنصة التي تعد من كبرى المنصات في العالم، مشيرا إلى أن لديهم أكثر من 500 عارض، متوقعا حضور أكثر من 30 ألف زائر من 70 دولة خلال الأيام الثلاثة المقبلة للمشاركة في الحوار وبناء الشراكات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



وعقب ذلك ألقى الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوپيك» هيثم الغيص كلمته، التي أكد فيها اهتمام مصر البالغ بصناعة الطاقة والنفط والغاز.



وعبر الغيص، في كلمته خلال افتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجيبس 2023» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن شكره وامتنانه للرئيس السيسي على رعايته لهذا الحدث المهم في الصناعة النفطية.